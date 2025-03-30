國泰低飛啟德．足本重溫｜航機掠過跑道尾上空 向舊啟德機場致敬
撰文：韋景全
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香港國際七人欖球賽三日賽事今日（30日）結束，冠名贊助商之一國泰航空，今日下午4時重現航機低飛維港場面，「低飛至啟德主場館鄰近的上空」，「向我們引以為傲的傳奇機場致敬」。不過觀賞市民要留意，「低飛」並不會如之前啟德機場運作時仿佛在頭頂飛過，而是會與去年國產航機C919飛越維港相若高度。
不少市民在港島寶馬山及啟德體育園主場館外霸住，等候觀看如要觀看航機飛越主場館上空。
國泰航空CX8100在4時07分由香港國際機場起飛，根據Flightradar24網頁資料，航機3分鐘後進入維港上空，沿着維港上空約900英呎向東飛向鯉魚門方向，「擦過」舊啟德機場跑道尾上空，再向東在東龍島以南海域上空轉彎回頭，二度「飛越」跑道尾上空，向西後轉西南方向，返回香港國際機場降落，歷時約20分鐘。
國泰：向我們引以為傲的傳奇機場致敬
被飛機師形容為最具挑戰機場之一的啟德機場，1925年1月25日啟用，至1998年7月6日凌晨約1時20分關閉，73年見證香港起落。昔日飛機降落時，九龍城一帶居民被引擎聲震耳欲聾，但同時難得可看到飛機如在頭頂飛過場景。
國泰航空趁啟德主場館本月開幕，舉辦首場體育盛事香港國際七人欖球賽，今日特別安排一架A350客機（航班編號CX8100），在下午4時越維多利亞港，稱「低飛至啟德主場館鄰近的上空」，紀念啟德機場100周年，「重回一切起點，向我們引以為傲的傳奇機場致敬」。
▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼
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