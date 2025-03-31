緬甸地震｜港府救援隊連夜趕路改赴重災區曼德勒 料今日稍後抵達
撰文：譚曉彤
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緬甸於28日發生黎克特制 7.9 級地震，逾千人死亡。港府前日（29日）派出救援隊到緬甸，昨日抵達首都內比都。緬甸當局後來指派救援隊改往另一重災區曼德勒，51名隊員連夜趕路乘車，料今早（31日）稍後時間到達。
救援隊由內比都轉到曼德勒救災
保安局及消防處在社交媒體facebook專頁發佈救援隊最新動向、照片及影片，包括災區建築物倒塌、馬路出現長長裂縫、隊員休息及用餐等。
保安局今早9時指，救援隊昨日（30日）抵達首都內比都，在緬甸國家疾控中心短暫休息，並與中國駐緬甸大使館外交官見面。隊員原定在當地即時勘查，後來獲緬甸當局指派改往另一重災區曼德勒。救援隊連夜動身啟程，晚上因應路面宵禁情況需要暫停前行，預計今早稍後到達，協助搜救。
消防處指災區情況令人擔憂 望市民為緬甸集氣
消防處facebook專頁帖文則指，隊員透過車窗望到災區情況讓人擔憂，希望能盡快參與救援，又呼籲市民繼續為緬甸「集氣」，以及為隊員和搜救犬加油。
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