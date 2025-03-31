Laservall 投資3億推動香港新型工業化發展 助力微電子產業創新

鐳射沃（Laservall）於今日（31日）宣佈將在未來五年投資三億港元，在香港加強先進製造產業的科研、升級智能生產規模以及培育創科人才。作爲香港科技園公司的重點園區科技企業之一，Laservall把握香港作為內地與國際之間「超級聯繫人」的策略地位，加上蓬勃創科生態圈的優勢，以及香港當局在推動新型工業化的整體佈局及當局的全面支援等舉措，擴大在香港的投資和業務創新。今日與科技園公司在聯合舉辦的活動上慶祝這個重要的科研里程碑，印證公司對香港創科的長期投資和承諾，標誌着公司拓展環球市場的成果。



Laservall擁有領導先進製造及微電子創新地位，更為全球領先品牌的獨家技術供應商。公司提供用於智能手機和電動車相機模組的微激光噴射焊接、切割、打標設備，以其高精度激光解決方案及自動化系統服務全球多個主要客戶，包括三星、LG 、Tesla 、比亞迪，以及多個主要生產商如富士康、舜宇光學、立訊精密和歐菲光。

（左起）Laservall首席財務長陳家輝、Laservall首席執行長Andrew Kim、Laservall董事長James Kang、韓國駐香港總領事館 領事/商務官李在蓮、創新科技及工業局局長孫東教授、創新科技及工業局副局長張曼莉、香港科技園公司行政總裁黃克強、香港科技園公司創新製造高級總監黃家裕

在今日的儀式上，創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示：「Laservall計劃在未來五年投資三億港元，並將其科研團隊規模於2026年擴大至目前人員的一倍、及進一步於2028年増至六倍。Laservall的投資不但反映其對創科的投入，更展現了對香港創科產業的堅定信心。Laservall在科技園擴展業務完美示範如何利用香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的獨特角色，以進一步鞏固其在全球市場中的領先地位。」他相信會有更多本地企業如Laservall一樣，踏上國際創科舞台，向世界展示香港科研力量的豐碩成果。

孫東教授（右二）形容Laservall在科技園擴展業務，完美示範如何利用香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色。

香港科技園公司行政總裁黃克強亦表示：「 Laservall的投資和業務增長充分展示香港爲前沿創新科技提供全面及穩固的基礎。作爲智能激光技術領域的全球領導者，Laservall將繼續致力發展該領域的科研和鞏固香港在微電子和先進製造產業樞紐的地位。這個里程碑不僅印證 Laservall的成就，更進一步奠定香港在引領新型工業化及創新未來的國際領導地位。」

黃克強表示，今次Laservall的擴展，進一步奠定香港在引領新型工業化及創新未來的國際領導地位。

Laservall：新型工業化核心新動力 壯大香港科技園創新科技樞紐

香港特別行政區政府致力推動新型工業化發展，並以「產業為導向」發展策略推動多元經濟發展，向策略產業提供包括「新型工業加速計劃」（NIAS）、「新型工業化資助計劃」（NIFS）和即將推出的「製造及生產線『升』級支援先導計劃（Manufacturing+）」等全面支援。政府代表團更主動出擊及積極與高潛力公司接觸和交流，說好香港在新型工業化發展的各項機遇，並曾於2024年8月到訪Laservall位於韓國的智能研發及生產中心，向Laservall介紹各項支援，並加強香港與韓國在生命健康科技、人工智能與數據科學及先進製造與新能源科技等策略產業領域的創新科技合作。

Laservall以其高精度激光解決方案及自動化系統服務全球多個主要客戶，包括三星、LG 、Tesla 、比亞迪，以及多個主要生產商如富士康、舜宇光學、立訊精密和歐菲光。

Laservall 董事長James Kang表示：「很榮幸 Laservall 能夠成爲科技園公司的重點企業之一。我們將繼續積極投放資源於科技研發，為全球客戶提供客製化的創新解決方案。這項投資將幫助我們發展以人工智能驅動的自動化生產流程、推動實時排障以及提升效率。我們亦計劃於2026年將科研團隊規模擴大一倍、並在2028年前增至六倍，以鞏固香港作為公司科研總部的地位，並正探討在港設立先進製造基地的可行性。」

James Kang展望將來能發展以人工智能驅動的自動化生產流程，推動實時排障以及提升效率。

Laservall 首席執行長Andrew Kim表示：「高精度激光技術應用於相機模組是業界的大趨勢。香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，加上蓬勃創科生態圈所帶來的各項優勢，以及特區政府和科技園公司在新型工業化發展的各項舉措及支援，這使我們對在香港擴大投資力度充滿信心，並將為Laservall創立下一個環球業務新里程奠下堅實基礎。」

Andrew Kim大讚香港擁有背靠中國、聯通世界的獨特優勢，加上蓬勃創科生態圈所帶來的各項優勢，以及特區政府和科技園公司在新型工業化發展的各項舉措及支援。

香港微電子創新科技的新篇章

2024年3月， Laservall在科學園設立研發中心，除手提電話製造商，亦為汽車和太陽能領域等企業提供客製化的解決方案。該公司將人工智能融入自動化生產，亦投放資源推動微電子科研發展，更好地配合科技園公司加速產業轉型和推動尖端技術的重要使命。

科技園公司致力打造蓬勃的創科生態圈，園內約有270間從事微電子相關的企業，穩步站在微電子發展的前沿地位。科技園公司提供各項基建設施，以支援先進製造業的產品研發至生產的進程，包括位於元朗創新園的微電子中心（MEC），硬件實驗室、感測器實驗室和異構系統整合實驗室（HI LAB）等專門設施。

（資料及相片由客戶提供）