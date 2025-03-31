兩貨機上月起飛後僅差13秒　民航處：有空管人員未遵程序已被調職

民航意外調查機構今日（31日）公布一宗嚴重空管事故調查，初步報告指，今年2月，兩架貨運航班在香港國際機場先後起飛，未有按程序維持3分鐘的飛行間距，實起飛間隔僅13秒。兩架飛機最接近時，其間的水平及垂直距離大約分别為0.4海里和100英尺，即740.8米及30.5米，而且兩架飛機的航向匯聚。



民航處內部調查結果指，事件屬個別事件，主要涉及人為因素，有空管人員未有遵循既定程序安排相關航班起飛，事後已立即向所有指揮塔空管人員重申須遵循的空管程序和要求，涉事人員亦已暫時被調離前線空管職務，並會按機制作出適當處理。



報告封面。

事件涉及的貨運航班分別是土耳其MNG航空營運的空中巴士A330-343 P2F型貨機，以及絲綢之路西部航空一架波音777-200F型貨機。兩架貨機於今年2月27日、早上近七時，在香港國際機場先後起飛，目的地分別是土庫曼斯坦土庫曼納巴特國際機場，和阿塞拜疆巴庫海達爾阿利耶夫國際機場。

根據民航意外調查機構的初步調查報告指，按照離場程序，兩架貨機的航跡存在「匯聚特性」，空中交通管制離場作業程序要求第一架飛機起飛後，第二架機須維持至少3分鐘間距，惟數據顯示，兩架飛機實際起飛間隔僅13秒。

兩架機垂直距離一度只有30.5米

南塔台主管察覺異常狀況後，立即致電北塔台主管協調應急處置方案。經協調後，指令第一架飛機加速爬升至5,000英尺，同時限制第二架飛機爬升上限為3,000英尺。南／北塔台空中交通管制員隨即向兩架飛機發布相應指令，並提供相關航空器的飛行狀況訊息。兩機組當時均回報已與對方建立目視接觸。

報告指，兩架飛機最接近時，其間的水平及垂直距離大約分别為0.4海里和100英尺，即740.8米及30.5米，而且兩架飛機的航向匯聚。兩架飛機起飛3分鐘後，第一架爬升穿越3,500英尺，而第二架下降穿越2,500英尺，兩機重新建立標準垂直間隔1,000英尺。

報告指，民航處在事件發生後向民航意外調查機構通報。總調查主任在核實收集到的資料後，根據《香港民航（意外調查）規例》及《國際民用航空公約》 附件13的規定，將事件歸類為「嚴重事故」並作出調查。調查小組會繼續分析所收集的數據和資料，以確定事故的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍或跟進方向。

民航處：涉事空管人員被調離前線

民航處則指，內部調查結果顯示，事件的主要成因為人為因素所致，屬個別事件，涉及空管人員未有遵循既定程序安排相關航班起飛，導致兩航機未能保持所需分隔。事件後，兩架航機繼續按飛行計劃前往目的地。

調查亦顯示，事件發生後，民航處已立即向所有指揮塔空管人員重申所須遵循的空管程序和要求，有關空管人員亦已暫時被調離前線空管職務，並會按機制作出適當處理。此外，民航處亦制訂了額外程序加強措施，包括加強相關運作程序和設備的監察，以防止同類事件再次發生。