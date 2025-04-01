DSE 2025｜視藝科開考　近4000人考　考生稱順利登入「報到易」

中學文憑試首科筆試、視覺藝術科今日（1日）開考，有近4000人應考。考生今年繼續使用「報到易」手機應用程式簽到，去年程式曾出現失靈狀況，有考生表示，傳統的人手簽到較方便，更指考試原本已有壓力，要使用程式徒添麻煩。



中學文憑試首科筆試、視覺藝術科今日（1日）開考，有近4000人應考。(梁鵬威攝)

去年「報到易」程式「甩碌」 有考生仍憂慮

文憑試視覺藝術科今日早上八時半，位於深水埗的學校試場外，不少考生提早約45分鐘到達。

與上屆一樣，今屆文憑試考生續需要使用考評局推出的「報到易」應用程式自行簽到，監考員透過「監考易」程式點名，核實考生身分。不過，去年兩個程式曾出現「甩碌」情況，「監考易」一度停用，其後已改良並推出新版。

考生龔同學今早已順利登入「報到易」，不擔心之後簽到會有問題，「就算有都唔關我事啦。」他認為，傳統的人手簽到較方便，「唔使咁麻煩吖嘛，不過佢要我哋用（「報到易」）都冇辦法。」

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另一考生黃同學表示，程式在數個月前已是登入狀態，不過仍然會憂慮突然無故被登出。他認為程式帶來不便，「入到考場又要登入多次，有啲唔方便。用傳統方式好啲，唔會遇到咩問題。」他指，考試原本已有壓力，要使用程式徒添麻煩。

不過亦有考生支持使用「報到易」。考生江同學認為，有應用程式方便很多，因為不用人手報到，相信程式更新後，不擔心再出現技術問題。