嶺大男生等以學聯其他成員身份入稟　求取回學聯旺角兩舊址單位

嶺大學生會外務副會長賴卓賢和另一人以學聯成員身份入稟高法院，指學聯及學生活動基金有限公司佔用兩個學聯舊址，要求相關公司交出物業，並要就2023年10月起佔用單位作出賠償。



原告為賴卓賢、Hong Cheuk In和Rich High Limited，賴及Hong以個人和學聯所有其他成員身份入稟，被告學聯及學生活動基金有限公司。

其中一名原告為嶺大生賴卓賢。(賴卓賢IG)

位於金輪大廈的前學聯社會運動資源中心。（廖雁雄攝）

學聯位於威特商業大廈會址。（廖雁雄攝）

要求被告交出單位

原告要求法庭頒令，被告需把旺角威特商業大廈9樓和金輪大廈8樓A室的業權，轉讓予第三原告Rick High Limited，並把兩單位交吉。此外，原告指被告就2023年10月31日起佔用兩個單位，要求他們把單位交吉之間，並需就從中間的收益(mesne profit)作出月賠償。

兩單位分別為學聯及資源中心舊址

根據資料顯示，威特商業大廈的單位為學聯會址，金輪大廈的單位則為「學聯社會運動資源中心」舊址。

案件編號：HCMP481/2025