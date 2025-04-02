新任警務處處長周一鳴：將承先啟後　上任後有三大工作方向｜直播

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】國務院今日（2日）根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長（行動）周一鳴出任警務處處長，接替退休的蕭澤頤。52歲的周一鳴早已被視為未來「一哥」大熱人選，被視之為警隊「明日之星」。 周一鳴首日上任，警總見傳媒，《香港01》直播。



新任警務處處長周一鳴首次會見傳媒，他感謝蕭澤頤過去幾年帶領警隊跨過不少挑戰，他又想感謝同事、家人及父母的支持。周一鳴指過去幾年香港治安穩定得來不易，有賴警民同心，「為香港呢個家出一分力」。他將會在歷任處長的基礎上承先啟後，帶領警隊提升自身能力，令香港繼續安全、穩定。

他表示上任後有三個工作方向。第一是維護國家安全，提升全民國家安全；第二是推動智慧警政，善用科技，提高工作效率、優質服務；第三是改善團隊文化，增強歸屬感，為警員提供更多事業上的機會。他表示將會繼續帶領警隊，達致「忠誠勇毅，心繫社會」，令香港繼續維持世界上其中一個最安全的城市。

周一鳴表示自從五年前港區國安法立法，以及去年《維護國家安全條例》立法，是「定海神針」，令社會整體情況穩定。他認為國家安全是最重要的環節，指大家見到社會可能平靜，是否完全沒有暗湧，「我可以話畀你聽唔係」，其實處處暗湧。

保安局局長鄧炳強日前指有人利用看似與國安無關的事件作「軟對抗」。周一鳴說很多人用好多不同的方式及方法，例如利用媒體、文化、藝術，嘗試去煽動其他人。他說未來日子要鞏固國安方面，亦希望增強市民的國安意識。

美國制裁證明警隊工作成功、有效

前任處長蕭澤頤被美國政府制裁，周一鳴形容是打壓、恫嚇。他認為西方國家制裁，是要令警方不再在國安方面「擺多啲心機」，證明警隊工作「真係成功，真係有效」，因此不應擔心被制裁，更要思考如何做得更好，無畏無懼接受挑戰。他說不會考慮擔不擔心，只會思考「點做得好啲好啲」。

向青年人推廣將是工作重點之一

周一鳴說會承先啟後，形容歷任處長「落咗好多種子」，特別是蕭澤頤在青少年工作放了許多心機。周一鳴說年青人工作也是他上任後的重點工作之一，「我曾經年青過，年青人喺嗰個階段可能有啲諗法」。他舉例警隊有少年警訊等活動，近日亦有推廣禁毒、性罪行等活動，日後亦會加強。

適時公布副處長（行動）人選

周一鳴升任處長後，副處長（行動）一職由誰接手？周一鳴表示將會在確認後，向公眾公布。

不評論是否再通緝涉國安人士

警隊近年通緝多名身處外國、涉及國家安全案件的人士。被問到會否發出更多通緝令，周一鳴說涉及敏感旅遊，不會評論。

近年香港集會較以往減少，是否港人集會自由被削弱？周一鳴指根據《基本法》，香港居民享有集會自由，他說警方會評估集會及對公眾的威脅。

強調太空油不是潮流而是毒品

周一鳴認為打擊太空油毒品策略漸見成效，認為未來重點在於教育宣傳，未來會向小學生宣傳，會以話劇等輕鬆方法，令學生明白太空油的禍害。他強調太空油是一個毒品，不是一個潮流，可能吸食之後會很後悔。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴出任警務處處長。（資料圖片/廖雁雄攝）

周一鳴加入警隊30載 主力從事刑事調查

周一鳴於1995年加入香港警隊，任職督察，大部份時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集的工作。

在駐守刑事部期間，周一鳴累積豐富的刑偵調查及刑事情報的工作經驗，以及制定各種不同刑事職務政策的技巧，於2010年晉升為警司並服務於刑事偵緝總部。其後他在2012至2013年被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。

至2013年，周一鳴晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官，三年後進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴出任警務處處長。圖為2023年，周一鳴到澳洲悉尼出席第十六屆Pearls in Policing會議。（《警聲》圖片）

2019年反修例事件期間，理工大學被示威者佔領，與警方多次衝突。（資料圖片/羅君豪攝）

周一鳴2019年任職九龍西總區副指揮官，曾帶隊到校園處理汽油彈、腐蝕性物體等危險品，以及負責搜證。（資料圖片/黃偉民攝）

2019年曾處理「理大圍城」事件

2017年，周一鳴任職油尖警區的區指揮官，及後，於2019年初，獲委任為九龍西總區副指揮官。期間，香港爆發反修例風波期間，周一鳴嶄露頭角，最為人熟悉是處理「理大圍城」事件，被視之為警隊「明日之星」。

周一鳴2019年11月28日帶領警員到理工大學校園搜證。（資料圖片/蔡正邦攝）

2019年11月28日，周一鳴被問到理工大學內是否仍有留守者，他稱：「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」（資料圖片/蔡正邦攝）

過去三年連升三級

於2020年2月，周一鳴擢升為警務處助理處長，接任行動部處長一職。同年11月掌管人事部，接任警務處助理處長(人事)。2021年1月，周一鳴晉升警務處高級助理處長，獲委任為人事及訓練處處長。於同年8月，接任刑事及保安處處長一職。於2022年4月，周先生獲委任為警務處副處長（管理），並於2023年8月起接任警務處副處長（行動）。

在職期間，周一鳴曾於內地及海外多所院校接受培訓，當中包括國家行政學院、哈佛大學、英國警務學院及蘇格蘭警察學院。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴（右）出任警務處處長，接替蕭澤頤（左）。（資料圖片/廖雁雄攝）

警務處副處長（行動）周一鳴被視為下任「一哥」大熱，曾在2019年擔任「理大圍城」指揮官，三年間「三級跳」，去年獲委任為副處長（管理）。（資料圖片）

蕭澤頤2021年出任處長至今

至於即將踏入59歲的蕭澤頤，早前已預告自己會於今年退休。他在1988年12月加入警隊並出任見習督察一職，曾駐守多個單位，到2007年晉升為高級警司。2013年，蕭澤頤晉升為總警司，到2017年晉升助理處長(人事)，2018年晉升為高級助理處長，接管行動處處長，2019年獲委任為副處長（行動），2021年升任處長。

2023年2月，政府宣布為便利警隊管理層順利交接，在同年4月達57歲警務處退休年齡的蕭澤頤，獲延任兩年至2025年4月1日退休。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在退休前，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）