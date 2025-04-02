DSE 2025 ｜中文卷二考演講辭　另以「為不完美添色彩」為題撰文

中學文憑試中文閱讀及寫作卷今日（2日）開考，寫作卷佔全科總分45％，考試時間為2小時15分鐘。試卷分甲、乙兩部分，甲部考核實用寫作，佔全卷30％，相關題目要求考生就一個義工計劃撰寫一篇演講辭，講述該計劃的意義及呼籲同學參加。



至於在佔全卷70％的乙部命題寫作中，考生須在3題中選答一題。其中一題要求考生以「藏在泥土中的寶物」為題撰文，另一題則要求考生以「為不完美添色彩」為題撰文。



中學文憑試中文閱讀及寫作今日（2日）開考。（資料圖片）

甲部題目的情境是香城中學將參與南區義工服務團的「『寵』愛有家」計劃，題目要求考生以香城中學義工服務團學生代表常天倫的名義撰寫一篇不多於550字的演講辭，於學校早會時段說明該計劃的意義，並呼籲同學支持計劃。

至於在乙部命題寫作中，考生須在以下3題中選答一題，文章不少於650字。

1. 試以「藏在泥土中的寶物」為題，寫作文章一篇。



2. 在白布鞋的污跡上繪畫花朵，活化破舊建為時尚藝術館，在緊湊的旅程上遇上暴風雨可享受片刻悠閒。世事無完美，能為事物或心境增添新的色彩，則事事皆美。試以「為不完美添色彩」為題，寫作文章一篇。



3. 有容：「行事要量力而為，否則沒有好結果。」修端：「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限。」試寫作文章一篇，談談你對以上觀點的看法。

