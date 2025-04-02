控煙｜消息：最快明年第二季先禁公開吸電子煙　禁煙機未有時間表

【控煙／禁煙／煙稅／薄荷煙／加味煙／電子煙／加熱煙／水煙】政府去年提出「控煙十招」短期措施，消息指，政府目標月底向立法會提交修例草案，分階段推出措施，首先會打擊私煙及擴大禁煙區，最快明年起禁生果味等加味煙，公共場所吸電子煙第二季起同樣禁止。



政府去年提出「控煙十招」短期措施，消息指，政府目標月底向立法會提交修例草案。(資料圖片)

消息指，政府本月底會向立法會提交控煙修例草案，包括分階段推出全部「控煙十招」。首要目標是打擊私煙，今年中會先試行在完稅煙加入識別標籤，修例後則會即時提高未完稅煙相關罰則，買賣及管有會由現時最高罰款100萬元、監禁兩年，提升至最高罰款200萬元、監禁七年。

另外，現時旅客或市民最多可攜帶19支免稅煙入境，超額要罰2,000元，及每枝煙應繳5倍稅款，條例通過後，會即時改為罰款5,000元，應繳5倍稅款維持。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

+ 1

至明年初，禁煙區會擴大至院舍、醫院、學校等指定出入口三米範圍內排隊時，違例罰款會由現時1,500元倍增至3,000元。同時，輪候交通工具、進入高人流處所、醫院、體育館、公眾遊樂場等都會禁止吸煙。

至於另類煙，明年第二季起，當局禁止在公共場所管有另類煙，包括電子煙彈，亦即不能在公共場所吸食電子煙。消息人士稱，相信當局４年前禁止另類煙入口後，已有足夠時間讓市民處理另類煙貨尾；若成效理想，會擴展至管制私人場所及煙機，但暫未有時間表。

加味煙方面，首階段會先禁生果味等非薄荷煙，最快2026或2027年生效，其後再考慮禁薄荷煙。至於禁薄荷煙，屬第二階段措施，暫時未有時間表。