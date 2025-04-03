今日新聞8分鐘｜2童旺中專業偷手機配件｜小米車主公路雙手離軚睡

龍翔道呈祥道3宗車禍 Tesla撞到炒起 往觀塘車龍近10公里

今日（3日）早上繁忙時間，龍翔道及呈祥道於10分鐘內先後發生3宗交通意外，導致往東九龍的主要幹道嚴重擠塞。

早上7時34分，龍翔道往觀塘方向、近龍翔道公園對出快線發生7車連環相撞意外，涉及多部私家車，其中一輛Tesla撞至「炒起」，車尾離地壓住後車車頭。事件中5名男司機及一名女乘客受傷（25至62歲），分別頭、胸、頸、背痛，全部傷者送往伊利沙伯醫院治理。至於早上7時41分，呈祥道近明愛醫院有2輛的士及1輛私家車相撞，一人感不適頭暈﹐送往瑪嘉烈醫院治理。

車Cam｜私家車迴旋處撼吊臂車 泵把吊吊揈仍離開 網民疑有蠱惑

網上流傳一條車CAM片段，顯示一部私家車，在元朗新潭路出迴旋處時，與一輛吊臂車相撞。私家車損毀程度遠高於吊臂車，惟司機遇事後不顧而去。

李嘉誠「現身」捐贈治癌醫療器材儀式 稱技術為病人帶來希望

李嘉誠基金會再次向醫療機構捐贈Histotripsy治癌儀器。李嘉誠基金會及淡馬鍚信託基金會合共斥資1,200萬新加坡元，向新加坡國立癌左中心，及新加坡國立大學癌症中心捐贈治癌醫療設備。兩間醫療機構將分別接受一套器材，為東南亞首度引入有關器材。在儀式上，基金會創辦人李嘉誠透過視像分享其個人感受。

有片︱廁格淪煙窟 兩中學男生疑吸食電子煙：葉sir都知啦

電影《流氓師表》，飾演代課的張家輝有一句經典對白「邊有學校唔比食煙㗎？」不過現實是法例規定任何人都不得將傳統吸煙產品售予18歲以下人士，且不論在校內校外學生亦不應吸煙。惟本港近日屢現學生操守問題爭議，繼網上流傳兩名中學穿校服男女生，帶韓國真露燒酒在後樓梯懷疑吸煙，網上亦流傳有2名穿中學校服及運動服男生，將廁格當作「煙窟」的影片。

當中廁格內疑有4人，其中2人吸食懷疑電子煙，煙霧瀰漫，男生持「煙槍」手勢甚為純熟。影片中，有人在廁格外高呼「有冇諗過公廁係反光㗎呢？」，而片中其中一名男童則指「葉sir都知啦」；網民留意到兩批學生疑均來自博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。

CCTV直擊│旺中2港童偷手機配件 專業手法震驚網民 店舖發片尋人

盜竊行為必須杜絕。有旺角中心（旺中）手機配件店舖於社交平台發布影片，指有2名男童於店舖盜竊，且以蠱惑招數尋找落手機會，直斥「睇佢哋手法同膽量，應該係慣犯」。店舖指，事後特意等候半天，看2名男童會否回來付款，但由於2人沒有出現，於是在同晚報警處理，並在網上公開閉路電視（CCTV）影片，提醒其他行家小心。

事件引來網民熱議，批評2名男童「咁大膽，慣犯」；但亦有網民質疑店舖報警做法，認為2人只是小孩，應給予機會，「佢咃只不過細路仔，唔使報警搞大件事」。店舖回覆時強調，「報警唔係因為想置佢哋於死地，但至少都要畀個教訓佢哋」。

小米車主公路雙手離軚酣睡 智駕功能安全成疑 網民：移動的棺材

小米SU7電動車3月29日在安徽高速公路撼路障起火，3名女大學生死亡。在調查結果尚未明晰之際，4月2日，網上流傳一段司機在駕駛小米汽車途中酣睡，再次將智能駕駛功能（智駕功能）推到風口浪尖。

特朗普宣布一系列「對等關稅」 對中國總關稅率加至54%

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）現身白宮玫瑰園宣布「對等關稅」計劃。他表示，美國將對所有進口品徵收10%最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。

特朗普簽行政命令 取消中港小額包裹豁免關稅措施 下月2日生效

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）現身白宮玫瑰園出席活動並宣布對等關稅計劃，他在活動結束前簽署了一項行政命令，取消香港及中國小額包裹（De Minimis）豁免關稅措施。

的士車隊︱實測遇派錯單 司機未開工 樂行：試運期系統或有異常

【的士車隊/JOIE樂行/的士/網約車/uber/高德】政府去年向5支的士車隊發牌，預計今年7月可以投入服務。而5支車隊中，只有2支已在試行，包括樂行車隊。記者今日（2日）試用樂行的手機應用程式「實測」預約的士，首兩次選擇了最便宜的輕便的士時均未能成功，改為選擇六人座豪華的士時本來「一擊即中」，但樂行平台卻出現「烏龍」情況，將記者的預約分派給未開工上線的司機。不過，樂行車隊的人員亦在數分鐘內致電記者解釋，指系統仍在測試中，可能會有異常情況，並即時線下安排其他司機前來接載。