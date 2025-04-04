清明節｜孝子賢孫稱紙紥祭品貴一倍　「執少咗好多」未來或淘寶買

【清明節／柴灣／掃墓】今日清明節（4月4日）大批孝子賢孫上山掃墓，哥連臣角新廈靈灰安置所煙火鼎盛，有市民提到物價上漲，花費相同的價錢，購買的祭品數量卻大減，估計加幅高達一倍，面對經濟不景、有市民稱未來可能考慮淘寶購買祭品。「我執少咗好多嘢，太貴喇。」



有市民表示，紙紥店今年銷售的祭品按年賣貴一倍。(廖雁雄攝)

清明節大批孝子賢孫上山掃墓，柴灣港鐵站今早人山人海，巴士站「大打蛇餅」，哥連臣角新廈靈灰安置所扶手電梯有逾千人排隊等候，警方實施人潮管制措施，山上更是煙火鼎盛。

清明節｜市民稱相同價錢購買、祭品數量卻大減 估計加幅有一倍

其中徐小姐在沙田的紙紥店，用了逾1,000元購買祭品拜祭先人。但她提到今年物價上漲，以相同的價錢，購買的祭品數量卻大減，估計加幅高達一倍，因此會向先人祈願經濟好轉。「我執少咗好多嘢，太貴喇。」

被問到會否考慮明年改到淘寶或拼多多買祭品，她笑說：「淘寶？睇怕遲啲要，應該要。因為真係貴好多。」

清明節｜乳豬索價約700元較去年貴數十元 燒味價錢不變

蕭伯伯聯同20多個親友拜祭先人，出發前在荃灣楊屋道街市用2,000多元購買祭品，其中乳豬索價約700元，相比去年貴數十元，至於雞鴨等燒味則價錢不變。

通往哥連臣角新廈靈灰安置所的扶手電梯於2023年建成。蕭伯伯沒有計算排隊時間，但認為扶手電梯對長者非常方便。另外陳小姐則估計排隊約20分鐘，認為時間上可接受。

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