清明節｜《破·地獄》加長版上映　市民睇第五次　撐電影市道

今日（4日）清明節，香港電影《破·地獄》加長版亦同日上映。在尖沙咀英皇戲院，下午其中兩場已經滿座。有市民表示，之前已看了《破·地獄》4次，一看再看，隨因陪別人觀看，亦希望細味劇情。適逢三日連假，他選擇留港消費，他指「因為放假唔想逼人囉，香港唔逼啦掛，啲人走晒吖嘛」。



《破·地獄》加長版下午有場次爆滿

《破·地獄》以香港殯儀業為題材，是香港電影史上最賣座華語電影，錄1億6000萬元票房，加長版今日（4日）上映，增加12分鐘未曝光劇情片段。

在尖沙咀英皇戲院，下午其中兩場已經滿座。何先生與黃先生一行四人來看《破·地獄》加長版，他們各人都已看了原版2至4次。何先生覺得電影呈現了香港的獨有文化，值得支一再持，自己亦想了解更多。看了原版4次的黃先生則笑稱自己只是「陪睇」，「佢哋叫咪睇囉」，期望今次不只純粹加長10分鐘，而會有新的剪接。

他又指，喜歡看港產片，例如最近上映的《贖夢》。至於為何三日連假沒有外遊，他說，「因為放假唔想逼人囉，香港唔逼啦掛，啲人走晒吖嘛」。他又認為電影市道需要支持，「但我覺得，就算點支持都唔夠租金㩒晒囉。租金平啲，生存得耐啲，唔係點會執咗咁多戲院啫」。

67歲何女士已看了兩次《破·地獄》，今日不用「湊孫」，抽空與丈夫看加長版。（吳綽詩攝）

市民撐港產片 讚電影有人情味

67歲何女士已看了兩次《破·地獄》，今日與丈夫來看加長版。她表示，平時要「湊孫」，今日因女兒放假，不用照顧孫兒，能夠抽空觀看。她喜歡電影有人情味，覺得題材不錯，「生老病死每個人都會經歷」。

她又說，惟獨愛看港產片，例如《九龍城寨》亦看了兩次，不喜歡西片。她又指，平常「中意周圍行下，睇下戲」，覺得香港也有很多地方，故很少北上。

去年始來港讀書、父母是高才通的中四女生陳同學表示，今日是第二次看《破·地獄》，稱「好鍾意」電影，指是首次看關於殯儀的題材，在內地沒看過。她男朋友亦趁着假期，特意從內地來港陪她觀影。她指，看完電影就會回鄉掃墓。