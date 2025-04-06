IShowSpeed「再給香港一次機會」？　昨深圳遊後晚上訪蘭桂坊夜店

【IShowSpeed／甲亢哥／Youtuber 】YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）上月24日開始中國行，並全程直播，吸引數以萬人計網上直擊觀看。Speed前天（4日）到訪香港鵝頸橋、海洋公園等地，又坐地鐵，吸引大批粉絲追隨。



他昨天轉往深圳遊覽及直播期間，表示願意「再給香港一次機會」。他晚上重返香港到訪蘭桂坊夜店，於instagram發佈情況，又與內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）等人合照。



Speed現身蘭桂坊。（IG@hanseldot）

Speed與加密貨幣公司波場（Tron）創始人孫宇晨（圖右）合照。(孫宇晨 X 相片)

有香港直播主於蘭桂方與Speed合照。（IG@haleyheii）

Speed深圳遊後到訪蘭桂坊

Speed昨日轉到深圳遊覽及直播， 期間回應有網民提出香港行程應該安排得更好。Speed表示會「再給香港一次機會」，但不可以是假日到訪，又指想去其他地區體驗。

晚上他回到香港及現身蘭桂坊，由數名保鏢開路，大批人群跟隨。他到訪德己立街LKF Tower夜店Boomerang消遣，與加密貨幣公司波場（Tron）創始人孫宇晨等人合照。

孫宇晨去年以4825萬港元，經拍賣購入意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》。（X@sunyuchentron）

Speed發IG Story直擊夜店情況

Speed之後再到訪一個位於天台的夜店，他在instagram發佈限時動態，片段所見大批粉絲包圍他，展示印上其名字的7號球衣。附近建築物更有投影人型圖案，身上寫有Speed的字眼。

「甲亢哥」（IShowSpeed）今月4日訪港，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

「甲亢哥」（IShowSpeed）今月4日訪港，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

Speed清明節訪港 網上直播逾15萬人觀看

Speed前天（4日）到訪香港，早上先到銅鑼灣時代廣場，並來到鵝頸橋，在攤主的教導下親自上陣體驗「打小人」。之後，他來到海洋公園，除了乘搭纜車，還參觀了大熊貓，並慨嘆自己這一生第一次見到大熊貓，不敢相信牠們是真實的動物。他亦在工作人員的陪同下投餵企鵝。此外，他還體驗了香港的地道小食，如雞蛋仔，並和市民一起打球、與消防員握手等。

下午，他更坐上了「叮叮車」，坐在第二層的他維持「亢奮」狀態，把半個身伸出車外，與另一架電車上的乘客握手，其粉絲則跑出馬路追逐著電車，雙方激情互動，在線觀看人數超過15萬。

「甲亢哥」（IShowSpeed）今月4日訪港，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

Speed訪港當日，懷疑有粉絲損壞天后站閘機。（鄧海興攝）

▼SPEED訪港▼

