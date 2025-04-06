清明長假｜截至10時逾6.9萬人入境 近1.2萬人經港珠澳大橋口岸
撰文：董素琛
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一連三日清明節假期今（6日）結束，入境處預計今日為入境高峰。截至早上10時，逾6.9萬人經各口岸入境，其中有逾4萬人為香港居民。最多人選擇經港珠澳大橋口岸入境，有近1.2萬人。
在各出入境口岸中，最多人經港珠澳大橋口岸入境，有近1.2萬人，當中超過9,300人為香港居民。其次有近1.2萬人經機場入境，近56%為香港居民。近9千人經落馬洲口岸入境，其中逾7,900人為香港居民，排第三。
政府早前預計今（6日）為入境高峰，指為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。
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