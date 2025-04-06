公立醫院收費｜盧寵茂：改革如「送份保險畀你」 研向甩底者收費
撰文：董素琛
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政府早前公布公營醫療服務收費改革方案，急症室部份病人收費提高至400元，明年1月起實施。醫務及衞生局局長盧寵茂今（6日）在無綫新聞節目《講清講楚》上表示，公立醫院收費改革是一個整體的改革，並不能如「街市買餸」般講價，形容方案能幫助全港750萬人，「好似我幫你，送咗一份保險畀你」。他又說，當局會考慮向臨時缺席、又未有更改時間的病人收費。
形容收費改革「送咗一份保險畀你」
盧寵茂說，公營醫療收費改革已討論20年，當局會繼續聽取意見，強調公立醫院收費是一個整體的改革。他說：「我就唔係話個別嘅某一個項目（改革），即係個人去街市買餸咁，我講啲價錢，呢個加啲、呢個減啲。」他又指方案可令全港750萬人多一個醫療保障，形容「好似我幫你，送咗一份保險畀你」。
研向甩底病人收費 以訂酒店作比喻
盧寵茂又說考慮對於預約後臨時缺席，又未有更改時間的病人收費，但價錢未有定案。
因為我哋都覺得好可惜，當咁多人喺度等緊嘅時候，有人投訴話要等好耐，但當然出現啲咁嘅問題，係真係好唔理想。
盧寵茂認為每個人都應該為自己行為負責，特別是使用公共資源時，不單純是錢的問題，亦涉及專職人手等資源。他又以預訂酒店作比喻：「可能會Hold咗你嘅信用卡，幾多日前你唔到嘅，我可以退幾多。如果你話當日唔出現嘅，甚至話當日先至通知，根本我用唔到嘅（預約名額），其實你係應該付出嗰個成本。」
急症室分出去的病人有如「海入面嘅一滴水」
急症室按緊急程度收費，旨在減少次緊急或非緊急的求診人數，大約佔5至10萬病人。因此對於有意見認為或會令私家醫生坐地起價，盧指現時政府普通科門診現時處理500萬症，而現時全港私家醫生看2,000多萬症，形容急症室分出去的病人如同「海入面嘅一滴水」，相信私家醫生有能力應付，惟需時間上配合。
他續說：「如果你話一啲好輕嘅問題，我都要方便，我想要夜晚有個醫生睇，我覺得呢個就唔係好啱啦」。
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