今日新聞8分鐘｜銅鑼灣漢攜童偷模型車｜8旬翁誤踩油門直剷行人路

黃大仙上演非法「煙花匯演」 半空綻放傳巨響 驚動居民報警

黃大仙上演非法「煙花匯演」。今日（6日）凌晨零時許，警方接報指，黃大仙下邨對開有人放煙花，警方和消防到場調查，但沒有發現，案件列作「投訴滋擾」處理。

Speed訪深圳｜買華為手機、與機械人共舞、水中開國產車大喊：OMG

YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）自3月24日開啟中國行並全程直播，引發全球網民的關注。他4月4日到香港，迫爆港鐵，更在叮叮車上跟人隔空握手，還有熱心女乘客給他遞香蕉，（5日）他到達深圳進行直播。

Speed走訪華為旗艦店，他對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT，他乘坐比亞迪國產車仰望U8下河，大呼「OMG！OMG！Chinese Car did it！」

Speed在深圳直播期間回答網民提問，有網民認為香港行程應該安排得更好，他則回應，如果自己再到香港，會再給香港一次機會，但想去其他地區體驗一下。有不少網民認為，他此番回答顯示對香港行不太滿意。不過Speed亦有在直播中指出，在香港的漲粉數（增加的粉絲訂閱人數）超越在中國的任何一個城市。

日本東京兩觀光巴追撞 釀成47傷 港入境處證實一名港人受傷

日本東京昨日（5日）發生觀光巴士追撞事件，事件發生八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口，造成47人受傷。

入境處回覆《香港01》查詢時表示，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐日本國大使館、旅遊業監管局及相關旅行代理商了解情況。入境處至今共接獲一宗相關求助，涉及一名港人受輕傷，無需住院，入境處已按其意願提供適切意見及可行的協助。

CCTV影晒︱銅鑼灣漢疑攜童玩具店偷千元模型車 不加掩飾揚長而去

銅鑼灣發生店舖盜竊案。今日（5日）下午1時許，一名男子與一名男童，疑在皇室堡「鴻興玩具」，偷走一盒值價約1,000元的模型車。

店方在Facebook專頁公開事發時的閉路電視片段，可見男子與攜有一個大購物袋的男童，先在模型陳列櫃旁遊走觀看，其後走到一個紅色盒前駐足交談。約10多秒後男子往右方張望，隨即一手拿起紅色盒子交予男童，他接過後單手抱起盒子，與男子一同揚長而去，其間未見有任何掩飾動作或將盒子藏起。

九龍城私家車司機疑誤踩油門 撼欄剷上對面行人路釀4傷

九龍城發生交通意外。今日（6日）上午10時46分，據報，一名姓吳（ 84歲）老翁駕駛福士私家車，載著2名老婦準備駛離九龍城廣場停車場，懷疑落車拍卡離開九龍城廣場停車場時，汽車溜前，司機返上車救車時誤踩油門，直撞車閘，再直衝賈炳達道，剷上行人路撞向對面線一間找換店門口，欄杆及路牌損毀。

一名途經的姓丘（80歲）老婦受驚失足倒地，後腦及頸部受傷清醒，送院時戴上頸箍。至於車上兩名女乘客（77歲姓鄭及65歲姓吳）則報稱頭痛及腳痛，男司機亦不適，4人同送伊利沙伯醫院治理。現場可見，私家車車頭損毀，安全氣袋彈出，碎片四散。

清明長假｜往長洲渡輪排長龍需等20分鐘 內地生跟小紅書攻略遊島

今日（6日）是三日清明節長假期最後一日，有市民及遊客選擇到長洲遊玩。今早約11時，高峰時期需排隊15至20分鐘才能入閘，登上由中環開往長洲的渡輪，隊尾排至的士站位置。

有在香港升學的內地學生表示趁着假期最後一日，跟着小紅書攻略帶領內地朋友到長洲遊玩，料人均消費100元至200元。有市民則預料到訪長洲張保仔洞、品嚐長洲糯米糍、參與復活節活動等，亦有人則選擇今天到長洲掃墓。

清明長假．回港潮｜港珠澳大橋口岸回港大塞車 龍尾排至珠海市內

清明節連同周末一連三日假期，各個口岸今天（6日）現回港人潮及車流。其中在港珠澳大橋口岸，回港的「港車北上」及持兩地牌等車輛龍尾在珠海的拱北隧道入口近昌盛路。運輸署呼籲駕駛者預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。

埃及熱氣球相撞破洞急降落 中國遊客：當地人鼓掌像慶祝劫後餘生

埃及當地時間4月1日早上6時許，南部旅遊城市盧克索有兩個觀光熱氣球相撞，其中一個熱氣球破裂，需要緊急降落。

有乘坐出事熱氣球的中國遊客稱，熱氣球起飛不久便被撞，然後開始旋轉，駕駛員讓全部乘客蹲下，很快就安全降落地面，「落地後一群當地人圍著我們鼓掌，像是慶祝劫後餘生」。