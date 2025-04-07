警隊一哥｜周一鳴：打擊太空油不能只靠執法　要給市民打防騙疫苗

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／警務處處長】新任警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問，談到打擊「太空油」毒品，他指自2月中列為毒品後，總共有16學生涉案被捕，佔相關人數約一成，數字上升屬預期之中，強調打擊毒品不能只靠執法，需要學校、社工、醫護人員及傳媒共同努力。



在今年首兩個月，騙案仍佔所以罪案44%的高水平。周一鳴說，看到市民被騙失去一生積蓄，甚至自尋短見，感到非常痛心。他以用病毒比喻騙案，說要用防騙工作為市民「打疫苗」，呼籲市民互相提醒，不希望人人都「中招」，社會才築起「免疫屏障」。



警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問，談到打擊「太空油」毒品及騙案，稱警方會繼續情報主導工作。（梁鵬威攝）

太空油列毒品後16學生涉案被捕

政府今年2月14日，將俗稱「太空油」的依托咪酯（Etomidate）納入《危險藥物條例》，即毒品。周一鳴表示，自立法後，共157人因涉及「太空油」被補，當中37人為年輕人，16人為學生，他認為數字上升屬預期之中，又指警方早前引入試紙後，也見到成效。

在源頭打擊方面，警方早前先後搗破3個製毒工場，他強調警方會繼續做好情報搜集，主動出擊。

近年本港濫用太空油有上升趨勢。（資料圖片）

促社會不應將吸毒美化：係道友，唔係潮流嚟㗎

不過，周一鳴特別提到，打擊毒品不能只靠執法，強調並非卸責，但認為年輕人了解毒品的禍害更為重要，必須結合教育與宣傳，需要學校、社工、醫護人員及傳媒共同努力。他又強調，社會不應將吸毒美化，「難聽啲，人哋分分鐘話你係道友，唔係潮流嚟㗎。」

對於有學生在校園內吸食大空油，他指警方已向學校發放相關「懶人包」，介紹相關禍害和識別方法，警方將繼續在宣傳方面深化，多做工作。

周一鳴用病毒比喻騙案，稱對比消除騙案，用防騙工作為市民「打疫苗」更為重要。（梁鵬威攝）

病毒比喻騙案：防騙工作「打疫苗」更為重要

至於去年佔本港整體罪案近一半的騙案，周一鳴指今年首兩個月仍維持在44%的高水平。他用病毒比喻騙案，稱對比消除騙案，用防騙工作為市民「打疫苗」更為重要，稱政府推出的防騙伺服器，其實保障了市民的精神健康及「荷包」的健康。

他又進一步以「不打疫苗就戴口罩」的比喻，呼籲市民互相提醒，「你知，唔代表你隔籬嗰個知，我們希望防騙是可以去到不同嘅人，每個人都知道」，不希望人人都「中招」，社會才築起「免疫屏障」。

對市民被騙去一生積蓄、甚至自尋短見感痛心

面對不斷變種的詐騙手法，周一鳴表示警方將加快應對速度，「我哋就要鬥快，喺佢變種之前盡快知道。」他指，警方會密切監察鄰近地區出現的新型詐騙手法，及時通知市民。

除了宣傳，周一鳴指，警方亦會在執法層面「擺心機」，加強情報搜集，例如過去就成功偵破詐騙集團在香港利用寫字樓設立詐騙中心。他坦言看到市民被騙失去一生積蓄，甚至自尋短見，感到非常痛心，「我希望喺佢哋被騙之前，我哋可以做多一啲。」