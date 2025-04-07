販毒男獲撤控離庭被斬至截肢　巴籍男認行兇　無錢收兼被囚14年

巴基斯坦籍外賣員涉嫌穿著其外賣公司外套，在觀塘法院門尾隨一名涉販毒但剛獲撤控的男子，並趁該男子在觀塘游泳池，在光天化日下斬該男背及腿4刀，該男被斬至知覺，經治療後須截去左腳。巴籍男事後被捕，並被發現藏有大麻。他今(7日)在高等法院承認傷人及藏毒罪，求情時透露因欠債，原為10萬報酬而受僱斬人，惟事後卻無獲發分文。法官斥被告有預謀犯案，無情地傷害事主，判監禁14年。



被告於案發約3星期後被捕

被告KHAN Faizan Ali，27歲，外賣員。庭上透露，被告2008年從巴基斯坦來港，他承認有意圖傷人和藏毒罪，指他於2023年1月23日，在觀塘游泳池外，非法及惡意傷害徐智恒(案發時33歲)，及於同年2月14日，在尖沙咀一酒店房間內管有3.83克的大麻。

警方檢獲行兇的牛肉刀。（警方提供圖片）

被告在光天化日下犯案，現場留下大灘血跡。(詳看下圖)

+ 1

事主當日獲法庭撤控離庭即被斬

案情指，戴上口罩和鴨舌帽、身穿Deliveroo外套的被告，於2023年1月19日早上9時許，在觀塘裁判法院外徘徊。至早上10時半左右，事主出席法庭聆訊後，離開法院。當時事主正致電友人透露他已獲撤控。被告尾隨事主，並在事主橫過馬路時，在觀塘游泳池外衝向事主，以牛肉刀從後斬事主的背和腳多刀。

事主左膝以上大腿需截肢

事主被斬至失去知覺，被送至伊利沙伯醫院救治。他的背部身中兩刀，另左右腳的後腿各中一刀，即合共4刀，每個傷口長逾10厘米，其中左腳膝蓋以上的大腿需截肢。

被告行兇後逃離現場，警方調查發現他躲藏在一酒店房間，並於同年2月14日到房間拘捕被告，並在房內檢獲涉案毒品。

被告稱因替父借錢而欠債

法官判刑時引述辯方求情，指被告因替父親借錢而欠債，債務其後因其父親中風如雪球般滾大。至2022年時，被告己欠債10萬元，常受到收債人士的滋擾。於2023年1月，被告一名友人指，若斬傷事主，被告便可得到10萬元酬勞。被告原先拒絕，在朋友遊說下終答應。惟他犯案後，未有收到款項。

官斥被告摧毀事主人生

法官透露，事主截肢的位置仍感痛楚，其背部的傷勢則影響其活動能力。他事後會失眠，或發夢夢見被襲的經過。事主原為司機，但因事件而失去工作。法官形容，本案摧毀事主的人生，亦令他飽受煎熬。

被告為錢而行兇

法官指，被告是有預謀犯案，為錢而無情地傷害事主。他在熙來攘往的街道行兇，而且向事主的脆弱之處下手。法官就有意圖傷人罪，判被告監禁14年，就另藏毒罪判他監禁4個月，兩罪刑期同期執行，即合共14年。

案件編號：HCCC311/2024