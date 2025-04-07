恒生指數暴跌3021點｜陳茂波：金融體系穩健　港元兌美元處於強方

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】貿易戰升溫，環球股市下挫，本港恒生指數全日跌3,021點，創恒指歷來最大單日點數跌幅。



財政司司長陳茂波傍晚6時15分見記者。他強調港滙仍非常強勁，金融體系仍是相當穩健，未有發現任何對香港市場系統造成影響的不正常行為；港元在聯繫滙率制度下，仍保持穩定，港元兌美元繼續處於強方。



4月7日，恒生指數首次單日瀉3,021點，亞太區股市表現最差，環球股災經歷「黑色星期一」。（夏家朗攝）

恒指創最大單日點數跌幅 83隻藍籌近半跌超過一成

美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，中國上周五（4日）宣布反制措施，對所有來自美國商品同樣加徵34%。

貿易戰升溫，環球股市自上周四（3日）全面下挫，今早亞太區股市延續跌勢，港股亦受到牽連，恒指早上低開2,119點後，表現一直低迷，午後跌幅進一步擴大，最終收報19,828點，跌3,021點，恒指創歷來最大單日點數跌幅。83隻藍籌中，僅3隻力保不失，但只升不足1%，37隻跌超過一成。

陳茂波：美股市值蒸發相等於46.6萬億港元

陳茂波表示，美股三大指數上周兩日累跌9%至11%，市值蒸發近6萬億美元（折算46.6萬億港元）；歐洲亦有累跌6至8%跌幅，亞洲股市同樣下跌9至12%；本港股市上周五（4日）休市，今日跌3,000點，全日成交6,200億元。

恒生指數4月7日暴跌3,021點，財政司司長陳茂波（中）傍晚率財金及商經官員見記者。（左起）金融管理局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇及商務及經濟發展局局長丘應樺。（夏家朗攝)

未有發現任何對香港市場系統造成影響不正常行為

儘管如此，陳茂波強調，港滙仍非常強勁，金融體系仍是相當穩健，交易順暢有序，未有發現任何對香港市場系統造成影響的不正常行為；港元在聯繫滙率制度下，仍保持穩定，港元兌美元繼續處於強方。

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港府全天候密切監察金融風險 短期內難獨善其身

陳表示，港府會繼續聯同證監會、金管局及港交所，繼續對市場進行全天候聯動式跨市場密切監察，保持高度警惕，嚴防金融風險。他又指，未來一段時間，美國關稅措施將無可避免增加市場波動，各國反制措施、央行的利率政策走向都會引發更為波動的資金流動，他呼籲市民在投資時，做好風險管理，量力而為。

陳茂波又指，地緣局勢困擾全球貿易前景，香港短期內難獨善其身，政府一直密切留意及評估有關情況發展，並從多方面為本地小企提供支援。

4月7日，恒生指數中午收市跌2,445點。（廖雁雄攝）

證監會梁鳳儀：今日跌幅雖非常高 但交投暢旺有承托

被問到恒指過去一年升幅今日全數蒸發，有否超出政府預期，證監會行政總裁梁鳳儀指，今次美國宣佈的稅率比預期高，覆蓋國家眾多，對於市場非常意外，同時加深投資者對全球經濟不穩定性及通脹的焦慮，由美國股市帶頭下滑，令全球市場受到影響，香港亦不例外。

她指今日的跌幅雖然非常高，但交投暢旺，亦見到有承托，所有券商都能按時繳交港交所追繳的保證金，業界亦表示市場有買有賣，形容現時情況未見不尋常，展現了香港的市場有韌性，可抵禦外來波幅。