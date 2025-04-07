今日新聞8分鐘｜關稅戰引發股災｜天眼影女子運動店盜竊

牛池灣貨車落斜撼綠Van 剷行人路甩轆撞飛鐵欄 兩傷包括7歲男童

牛池灣新清水灣道發生驚險車禍。今（6日）晚約7時59分，一輛貨車與一輛專線小巴，沿新清水灣道落斜；途至近坪石遊樂場對開時，小巴因應交通情況收慢，貨車懷疑收掣不及從後撞上，繼而再剷上行人路，撞毀約14米長鐵欄及一個路牌。意外中，姓杜（47歲）男貨車司機報稱頸痛、小巴上一名7歲男童乘客肚腹受傷，兩人均由救護車送往聯合醫院治理。警方正調查車禍原因。

現場可見，肇事為速遞物流公司貨車。消息稱，貨車落斜期間疑煞車系統失靈，司機扭左閃避時，撞及前方小巴的左車尾。貨車其後失控剷上行人路狂掃，車輪飛脫、撼歪路牌、撞飛至少7個鐵欄，有欄杆連根拔起捲入車底。路面滿目瘡痍，一片狼藉。

有片｜紅磡寰宇殯儀館停車場起火「就地化寶」 目擊者：一次燒晒

紅磡發生火警。今日（6日）傍晚約5時55分，暢行道6號寰宇殯儀館停車場起火。消防趕至將火救熄，幸無人受傷。警方及消防正調查起火原因。

網上影片可見，停車場冒出大量濃煙，有目擊者驚呼：「全部燒哂，一次過唔使交爐租喇！」事後現場可見，大批衣包、紙紮品及冥鏹等付諸一炬，散落地面；天花及橫樑被熏黑，有滅火花灑頭（自動噴灑系統）曾被觸動。

廟街歌唱檔口疑遭縱火 檯凳喇叭付諸一炬 檔主上月曾與客爭執

油麻地廟街發生懷疑縱火案。周一（7日）凌晨近3時，據報近街市街、前多層停車場對開有雜物突然起火。消防接報趕至將火救熄，事件中無人受傷。惟經消防調查後，初步相信起火原因有可疑。

旺角戶外運動店被偷竊$5000貨品 閉路電視片段公開疑犯落手時刻

戶外運動用品店Protrek保捷行的旺角MOKO新世紀廣場分店遇竊，在社交網站公開閉路電視片段，見到一位穿白色外褸的女士，偷偷地將至少3件衣物塞入環保袋中。保捷行表示竊案在2月發生，閉路電視拍下該可疑人士的樣貌及動作，並指失竊的貨品價值超過5000元。保捷行已經報警，希望網民可以提供線索給他們及警方。

關稅戰引發股災 港股HSI首次單日瀉3021點 成交創新高6209億元

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】貿易戰升溫。美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，中國則於周五（4日）宣布反制措施，對所有來自美國商品同樣加徵34%。受到貿易戰升溫拖累下，環球股市自上周四（3日）全面下挫，今早亞太區股市延續跌勢，其中日本股市曾瀉約3,000點，失守31000點關口。投資者將資金泊入具避險功能的債市，美國10年期國債孳息率下試3.9厘。不過金價及油價卻下挫，現貨金跌穿3,000美元，紐約期油亦跌穿60美元。

關稅戰｜特朗普指非故意震蕩股市：解決美中貿易逆差是交涉前提

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揮舞的「關稅大棒」將在4月9日正式落地，其中對亞洲多個貿易夥伴加徵高額關稅，全球股市因美國關稅而震蕩。他早前暗示「故意」讓美國股市下跌，6日則否認並非有意，還強調有就關稅與亞洲領導人談判，堅稱除非解決美中貿易逆差，否則不會與北京達成協議。

金價插水｜內地民眾排長龍掃金 深圳水貝人山人海 老鋪黃金限購

金價近幾日持續下跌，「金價連續跳水」等話題接連衝上微博熱搜。內媒報道指，大量內地民眾在清明節長假趁機到珠寶店買金飾，其中深圳水貝的主要黃金珠寶賣場更是人山人海，武漢多家金店的顧客絡繹不絕。

IShowSpeed香港｜入住酒店房間有維港景 讚住過最好、全中國最佳

【IShowSpeed／甲亢哥／Youtuber 】YouTube上擁有3,800萬粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（內地稱甲亢哥）上周五到訪香港，事後有人認為當局未有好好把握機會，令其在港行程比不上他翌日到訪的深圳。其後，Speed即晚由深圳回港後，在網上「開箱」其入住尖沙咀一間五星級酒店，是一間有露台、可以觀賞維港美景的複式酒店房，他大讚是住過最好，稱是全中國最佳(best hotel room ever in China)。

年初詐騙園區獲救 王星參加真人騷被要求重演「賣豬仔」惹眾怒

內地演員王星今年初被假劇組騙到泰國，更被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，其後獲救回國。不過，他近日參加內地演技真人騷《無限超越班》時，被要求扮演被綁架後打電話給女友的場景，引起大批網民怒斥節目組「離大譜！」。