社民連前成員認FB發煽動言論囚12月　有旁聽人士指保安員疑拍其貌

社民連前成員周劍豪涉在去年，在多個社交平台發布轉載新聞並評論「#共產黨成功攬炒香港股民」、提及六四屠城和台獨等訊息，被控《維護國家安全條例》下的明知而發布具煽動意圖的刊物罪，他今（8日）在西九龍裁判法院認罪。總裁判官蘇惠德指，被告的貼文含大量謾罵和抹黑，以推翻中共政權為主調，語帶挑釁地提及開戰、制裁等行動，判監12個月。



此外，法庭休庭期間，有疑為司法機構保安員拍攝旁聽人士容貌，旁聽人士並有向蘇官投訴，惟蘇官稱事發時非審訊期間，建議相關人士向司法機構投訴。



被告周劍豪（57歲，兼職展場雜工）被控於2024年3月26日至11月12日期間，在香港明知刊物具煽動意圖而發布刊物。

被告周劍豪在西九龍法院承煽動罪，被判囚1年。(資料圖片)

「阿牛」曾健成有向裁判官蘇惠德稱疑有司法機構保安員拍照。(資料圖片/黃浩謙攝)

總裁判官蘇惠德著相關人士可可就拍照事件向司法機構投訴。

控方指被告控罪期內發145具煽動陳述

案情指，被告在涉案期間，以「周劍豪Kim Ho」和「kim ho chow」之名在Facebook、Instagram和Threads發布了共145則具煽動性的陳述，包括「#共產黨成功攬炒香港股民」、「#一個畀人制裁嘅地方日日夜夜發白日夢」、「#消滅共產黨」、「#依家共產黨都隻手遮天 仲洗乜玩假選舉」；「#沒有六四屠城就唔會有怨靈」、「#夠膽就開戰啦砲灰」、「#中國係全世界最大人睇器官交易場所」、「#香港人要緊記19年 獨裁政權殺害香港人」、「#唔知以為台灣真係屬於你呀乞衣」等。

警方網上巡邏時發現貼文

警方在網上巡邏時發現以上貼文，被告在警誡下承認用其電話發布涉案貼文，他在錄影會面稱為了發洩情緒而發文。控方指，被告意圖煽惑他人推翻一國兩制；引起中國公民或香港居民對港府、官員及政策的憎恨或藐視；宣揚革命，造反和分裂國家（台灣獨立）。

辯方指被告只想發洩情緒

辯方求情指，被告用真名上網留言，他不知道其言論犯法，他轉發新聞加上標籤（#）是想發洩情緒。涉案最多讚好的貼文只有138個讚好，其餘貼文大多只有一兩個讚好，內容重複。

官認為被告借題發揮激起仇恨

總裁判官蘇惠德判刑時指，涉案貼文涉及大量的謾罵和抹黑，以推翻中共政權為主調，語帶挑釁地提及開戰、制裁等行動。被告又轉載顯示「光復香港、時代革命」的照片、提倡紀念反修例事件所引發的社會亂象、主張台灣獨立等，內容涉及煽動分裂國家，以革命、破壞公共秩序的手段去實現他的主張。此外，被告透過轉載不同的新聞，包括外交、經濟以及民生等議題，借題大肆激起人民對政權的仇恨、敵意和離叛。

指吳政亨案不適用於本案

蘇官指，辯方引用「吳政亨案」，指被告出於對法律的無知而犯案，冀法庭減刑。但吳案的眾多被告，是獲得一名法律教授的多番確認，才誤以為案中的計劃不屬違法。就本案被告，裁判法院及區域法院自2020年起有多宗煽動罪的定罪案件，被告不可能不知他犯法，本案亦不涉受人誤導的情況。以18個月作為量刑起點，除了認罪，沒其他減刑因素，判監12個月。

有旁聽人士稱目睹司法機構保安員拍其容貌

在裁判官休庭考慮判刑期間，庭外發生插曲。有旁聽人士表示，目睹有司法機構男保安員拍攝他們容貌，要求報警，多名旁聽人士斥有人包庇職員。當事人瑞士籍男子Marc及其友人王小姐（化名）受訪時指，王在庭外見到有男職員拍攝他們的容貌，她要求警員調查男職員的手機，該職員起初表示沒帶手機，其後改稱在儲物櫃內。王稱，後來有便衣警稱該職員一直在另一位置當值。王稱感到可笑，她稱會考慮向司法機構投訴。《HK01》已向司法機構查詢事件，正待回覆。

官著相關人士向司法機構投訴

在蘇官判刑前，「阿牛」曾建成亦曾舉手示意發言，蘇官邀曾上證人台發言。曾提及有司法機構職員拍攝旁聽人士，警方沒有跟進，他希望法庭跟進。蘇官重申，法庭進行法律程序時，庭內不可拍攝，但曾所指情況非開庭期間，建議相關人士向司法機構政務長投訴，因為法庭不能下達任何命令。

案件編號：WKCC 5000/2024