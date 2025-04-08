Coldplay演唱會｜體藝館外通道成散場樽頸位　宋皇臺站需排隊入閘

英國著名樂隊Coldplay今晚（8日）起於啟德體育園舉辦4場演唱會，首晚全場爆滿，表演於晚上10時半結束。根據讀者提供的片段可見，演唱會結束後，場內大批觀眾擁向出口通道，體藝館外通道成為樽頸位，觀眾前進緩慢，有市民形容人流比起紅館散場「多十倍」，直到車站廣場才較鬆動，據悉完大約15分鐘大致散場。



運輸署呼籲離場人士盡量乘搭港鐵，港鐵亦將屯馬綫班次進一步加密至約2.5分鐘一班車。不過現場可見，港鐵宋皇臺站亦人頭湧湧，需排隊入閘。



演唱會結束後場內大批觀眾離場，啟德體藝館外通道聚集大量散場觀眾。（梁鵬威攝）

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Coldplay演唱會約10時半結束，根據讀者提供的片段可見，演唱會結束後場內大批觀眾擠塞在出口通道，正排隊等候離開，人龍未見移動。此外，主場館地下發現不少垃圾，包括紙杯和紙盒等，但明顯少於七欖比賽散場時。

離開啟德主場館後，體藝館外聚集大量散場觀眾，人群移動較緩慢，許多觀眾步行往港鐵宋皇臺站。有觀眾形容，啟德體育園的人流比起紅館散場「多十倍」，啟德體藝館外的人流開始出現樽頸，變得相當擠塞，質疑「咁多人點樣上到港鐵呢?」

運輸署設特別交通及運輸安排：

港鐵：

．屯馬綫班次會進一步加密至約2.5分鐘一班車，東鐵綫北行亦會相應加密班次；

．過境旅客請注意，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出；



特別巴士路線：

．宋皇臺道上落客區已安排11條特別巴士路線前往口岸及港九新界各主要地區；

．過境旅客可乘坐第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）前往落馬洲／皇崗口岸；或第A25S號線在港珠澳大橋香港口岸轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）前往澳門及珠海；及



的士：

．由於離場人士較多，預期輪候時間會較長，請耐心輪候登車。署方已全方位調動的士業界指派更多的士到場接載乘客，向業界直接發放乘客候車的實時資訊；啟德體育園亦已經即時通訊平台呼籲的士到場。



英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）