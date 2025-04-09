衞生署聘12名非本地培訓牙醫　3人已就任　包括澳洲執業回流港人

本港牙醫人手嚴重不足，政府早前通過《牙醫註冊條例》修例，今年1月1日起增設引入非本地培訓牙醫來港的機制。衞生署今日（9日）表示，經過嚴格篩選後，已招聘12名非本地培訓牙醫，首批共3名牙醫已在3月10日在公立醫院工作，並已獲牙醫管理局（牙管局）批出有限度註冊。



該三位非本地培訓牙醫均在香港出生及成長，其中兩人在內地讀書並成為牙醫，另一名牙醫黎頌基曾在外國執業，他說回流香港最主要有兩大原因，一是家庭，二是香港是他最有歸屬感的地方，「喺香港服務一直係心願」。



首批三位非本地培訓牙醫已在公立醫院投入服務，包括衞生署牙科醫生黎頌基（右）、衞生署牙科醫生章君蕩及（左）衞生署牙科醫生洪慧儀（中）

逾90人申請僅半數符合資格 其中12名牙醫入選分批投入服務

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，去年9月底已收到90多份申請，當中合資格人士來自世界各地，遠至南非、西班牙亦有，他們都是在香港成長，然後到外國發展的人士。本港牙醫空缺率有約2成，即80多個職位，許美賢指絕對有空間再招聘人手，當局亦一直全年招聘。

她說未來會與牙管局密切聯繫，希望在處理非本地培訓牙醫的來港申請時，可令註冊及審批過程加快，亦爭取第二批牙醫在今年第二季來港服務。至於現時衞生署發出聘書予12位畢業於內地、英國、西班牙和南非的非本地培訓牙醫，曾於內地、英國、澳洲和南非等地執業。

至於招聘要求，許美賢表示語言是其中一個主要考慮，因為香港「最主流嘅母語都係廣東話」，其次是申請人的專業資格，如需要至少一年臨床經驗等；申請人的人品亦很重要，需要申報證明其品格良好。

她續說，新途徑幫助了很多港人回流服務香港。至於為何最終只面試了50多人，又只聘請了12名牙醫，她指90多位申請人只有一半符合資格，最終挑選了能完全勝任的申請人。

衞生署牙科醫生黎頌基（右）、衞生署牙科醫生章君蕩（左）及衞生署牙科醫生洪慧儀（中）

衛生署牙科醫生黎頌基（右）、衞生署牙科醫生章君蕩（中）及衞生署牙科醫生洪慧儀（左）

衞生署牙科顧問醫生（運作）李筱雯補充道，署方雖然收到好踴躍的反應，但希望可以聘請到能盡快投入服務的醫生，而未能獲聘的申請人，主要都是未能出示有效的證明文件。現時會將非本地培訓牙醫調派去11間提供牙科街症的公營機構，好讓他們適應香港工作流程。非本地培訓牙醫在公營機構服務5年後，便可申請正式註冊，被問到擔不擔心有醫生將公營機構當作轉往私營機構的跳板時，李筱雯便說不論公營或是私營「都係對香港好」，因為修例都是希望吸引更多牙醫來港服務港人。

首批三牙醫均在港成長 曾到內地、澳洲留學及執業

非本地培訓牙醫章君蕩早年在香港讀書，然後再回北京等地升學，由接觸臨床至今有8年牙科經驗。她表示回港工作主要是想有多些時間與家人一起，而且香港是一個充滿活力的城市，很榮幸可以在港工作，加入衞生署。

衞生署牙科醫生黎頌基（右）、衞生署牙科醫生章君蕩（左）及衞生署牙科醫生洪慧儀（中）

她以往在內地的公立醫院負責專科，來港後便需負責牙科全科及街症，對此，章君蕩認為工作更全面，令她有成就感，同時感到幸運，因為署方為他們提供治療流程等培訓，未來會珍惜這個機會。她又說，有同為牙醫、現正在內地執業的港人朋友未能成功申請來港，認為他們需要「更努力去嘗試（Need to try harder）」。

由澳洲回流的牙醫黎頌基則有30多年臨床經驗，2007年由英國遷居澳洲，並在當地昆士蘭一些較偏遠地方私人執業2年。他指回歸香港有好多原因，其一是家庭因素，第二是「喺香港服務一直係心願」，而香港亦是他最有歸屬感的地方。

黎頌基表示，雖然回港只有一個月，但已十分適應，同事亦給予幫助，而香港的牙科設備等與國際並沒分別，亦有助他適應。他承認在香港工作是有壓力，但他認為在任何地方都會有壓力，香港生活節奏與他在外國不同，但就較方便，未來希望以專業及經驗貢獻香港。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢（左二）、衞生署牙科顧問醫生(運作)李筱雯（左一）、衛生署牙科醫生黎頌基（右一）、衞生署牙科醫生章君蕩及（右三）衞生署牙科醫生洪慧儀（右二）

洪慧儀表示自幼在香港讀書，後來到四川讀了3年碩士，在私營機構有4年牙醫臨床經驗，她表示從新聞得知香港牙醫有空缺，後來看到衞生署有招聘計劃，於是抱住不妨一試的心態去申請。

洪慧儀說，現時同樣需負責牙科全科治療以及牙科街症，剛上班時怕不適應，因為在內地最主要以普通話與病人溝通，而不是廣東話，但現時已沒有溝通困難，上司亦很願意指導，加上署方提供了一星期培訓，如幫助他們熟習電腦系統等。她認為與內地相比，香港病人數量較多。此外，在向衞生署提交申請時，需要提供學業及專業證明等文件，大多需要書面文件，等候官方批出證明需時較久。