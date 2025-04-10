今日新聞8分鐘｜3男疑不滿搭枱動粗 | 中引毛澤東名句回應特朗普

消息：許穎婷父母被警方國安處帶署調查

保安局局長鄧炳強去年12月24日行使《維護國家安全條例》賦權，在憲報刊登公告，即時指明對7人，包括許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。

龍翔道「環保斗」冒煙 車輛如被大霧籠罩 往荃灣擠塞

今日（10日）上午9時許，龍翔道往荃灣方向近龍翔道公園，路邊一輛環保斗冒出大量白煙。網上影片可見，環保斗的車底冒出濃煙，路面如被大霧籠罩，車輛遭「淹沒」。

警拘122人最細僅14歲 涉夥同校師兄製太空油毒品 每粒收$6報酬

警方於2025年3月24日至4月10日進行代號「猛擊」的行動打擊三合會活動，共拘122人，包括73男48女。其中在上水金錢村太空油毒品的製毒工場及儲存倉，檢獲市值超過100萬元的太空油毒品。

3名分別14歲、16歲及18歲的男女涉嫌干犯製造危險藥物罪被捕，均有黑社會背景。經初步調查，3名被捕人曾在同一所學校讀書，互相認識，每製作一粒太空油毒品收取6元報酬。

金管局聯警方及銀行公會推新措施打擊傀儡戶口 分享可疑戶口資料

香港金融管理局（金管局）、香港警務處（警務處）及香港銀行公會（銀行公會）於今日（4月10日）聯合宣佈一系列新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，當中包括銀行可暫緩轉帳要求，安排於警方在場下與客戶見面，與及銀行業界之間分享可疑戶口資料。

大家樂MMA｜疑搭枱敲枱惹不滿 3地盤漢動武一傷 旁人：搵食咋嘛

地盤工人在大家樂餐廳打鬥影片瘋傳網上。影片可見，一名淺藍反光衣的男子，與一名灰衣漢和另一名身穿灰色反光衣男子，先後抱作一團扭打，拳腳相向。大批食客在場圍觀，其中一名頭巾男與一名大家樂職員，分別嘗試阻止涉事3人，其中頭巾男先阻止灰反光衣男擸櫈施襲，再箍頸拉開灰衣漢，阻止他繼續毆打淺藍衣男。影片結束之際，有人稱「搵食咋嘛，咁又有咩用呢」；淺藍衣男則倒地不起。

據了解，事發在將軍澳日出康城大家樂，其中兩名涉事男子疑「搭枱」後敲擊桌面，令正在用膳的另一男子不滿，雙方初則口角，繼而動武。其中一名33歲男子被眼及耳受傷並感胸口痛，被送往將軍澳醫院治理；警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正追緝兩名涉案男子。

貿易戰｜經濟師：特朗普因債市壓力跪低 料將不斷延後實施日期

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的關稅戰再有驚人發展，特朗普美國時間4月9日下午宣布，鑑於各國積極回應他就貿易議題的訴求，他決定向全球超過75個國家暫緩實施「對等關稅」，惟將對中國的關稅增加到125%。凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家安斯禾夫（Paul Ashworth）表示，特朗普這次政策急轉彎是「迫於市場壓力」（under market pressure），尤其是債券市場的壓力，延後實施關稅政策。

特朗普關稅｜毛寧發毛澤東韓戰時發言影片：要打多久打多久！

中國外交部發言人毛寧4月10日在X平台發佈一段毛澤東舊影片，並配文：「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」

緬甸地震｜救援隊歸來 指揮官：經歷4次餘震 高溫致體力消耗大

香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，周三（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港，政府在機場為隊員舉行迎接儀式。特區救援隊指揮官趙汝珏憶述，救援隊共經歷四次餘震，而且當地氣溫炎熱，白天氣溫達40度，令到成員體力消耗非常嚴重；又透露部分隊員曾感到勞累或出現缺水等情況，但休息過後身體無恙。他感謝各部門協助採購物資，協助救援隊成員。

消防處搜救犬隊領犬員蔣天朗指，救援期間十分想念家人，今次平安回來十分開心，因為可以見到未滿1歲的兒子。「我個仔仲係好細個，10日冇見我已經覺得佢大個咗，我都驚佢會唔記得我。」蔣太亦表示一直感到很擔心，「每一日都唔知佢幾時返嚟」，直至今日見到丈夫平安回來，她表示感到十分開心。

有片｜杭州男路遇阿婆求助 停車救下昏迷女：｢沒想到是我老婆！｣

「杭州發佈」公眾號消息，近日杭州一名男子下班路上遇到一名阿婆揮手求助，停車準備幫忙救暈倒的女子，卻發現對方正是自己的妻子。

恐狼Dire Wolf復活？消息登《時代》雜誌封面 馬斯克轉發｜有片

美國德州達拉斯（Dallas）一間生物科技公司Colossal Biosciences周一（7日）宣布，他們復活了約12,500年前滅絕的恐狼（Dire Wolf，《權力遊戲》中譯冰原狼）。這一消息登上《時代》雜誌封面，全球首富馬斯克（Elon Musk）對此也感興趣，轉發了這一封面。