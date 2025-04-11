林百欣爭產案　三房林明珠母女一方勝訴

已故麗新集團主席林百欣「林伯」於2005年離世，並於去世前一年訂立遺囑。非遺囑受益人的三太顧瑞英及女兒林明珠，質疑林當時腦退化，挑戰該遺囑的效力。案件經審訊後，法官今(11日)下判辭，裁定三房顧瑞英及林明珠一方勝訴。



法官認為林百欣在簽署2004年所立遺囑時，已患有中度至重度的腦退化症，其認知能力受到嚴重影響，認為為他當時不具立遺囑的法律能力。故裁定該遺囑無效。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三太顧瑞英及女兒林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，審訊時透露他約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

林百欣與三房所生的女兒林明珠(圖)質疑遺囑的效力興訴。(朱棨新攝)

三太顧瑞英曾到高等法院作供。(朱棨新攝)

林百欣過世後曾爆爭產案

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林於2004年所立遺囑並沒留給三房分文

原告要求法認證林百欣於2004年立下的遺囑，該遺囑指林留下的29億元遺產中，次子林建岳獲19.2億元；長子林建名則獲約7億元；二太余寶珠和養子林建康獲2.96億元，三房太太顧瑞英與三房子女均不獲分文。

原告指林立遺囑時精神狀態正常

原告指林當時精神狀態正常，他們依賴現已身故的張定球的證供，張在林立遺囑前一年內認識林百欣，他向林表明是為準備「平安書」，林百欣明白意思。又指林不給三房分文，因為她們已拿了很多。林健岳曾出庭作供，並指三房與其父打官司追討10億，質疑三房仍問。

三房葬禮上不准戴孝並要分開坐

麗新集團前高層李寶安作供時透露，在「林伯」的葬禮上，他負責招呼三房及向他們傳話，李稱因二房太太余寶珠覺得三房非正式太太，故叫他傳話叫三房在葬禮上不准戴孝並要分開坐。

三房質疑林立2004的遺囑時已重腦退化

三房質疑林百欣於2004年被診斷患有中度至嚴重的腦退化症，質疑是否有能力明白複雜的遺囑內容，故挑戰該遺囑的效力，並要求恢復林於1973年所立遺囑。

案件編號：HCAP4/2011