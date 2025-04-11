周一鳴指國安風險仍在　如有店鋪單據印暗示性字眼散播軟對抗言論

新任警務處處長周一鳴今日（11日）在電視訪問表示，雖然現時社會整體治安較為平穩，但留意到有店舖在單據上印上有暗示性甚至明示字眼，他形容為「不軌企圖」，強調很多人仍然死心不息，散播「軟對抗」言論。



警務處處長周一鳴表示，留意到有店舖在單據上印上有暗示性甚至明示的字眼，強調很多人仍然死心不息，散播「軟對抗」言論。（資料圖片／梁鵬威攝）

警務處處長周一鳴表示，留意到有店舖在單據上印上有暗示性甚至明示的字眼，強調很多人仍然死心不息，散播「軟對抗」言論。（資料圖片／梁鵬威攝）

周一鳴稱很多人仍然死心不息 借不同方法在日常生活散播軟對抗言論

周一鳴在Now節目《大鳴大放》及HoyTV節目《有理有得傾》均提到留意到有店鋪印上暗示性甚至明示的字眼，雖然未有進一步說明是甚麼字眼，但形容明顯有不軌企圖，想煽動其他人，又稱很多人仍然死心不息，借助不同的方法在日常生活中散播軟對抗言論。他又提到有人嘗試透過社交媒體煽動他人，會加強情報蒐集。

會否用煽動罪應對「軟對抗」？周一鳴稱要視乎實際情況

至於是否表達與政府不一的意見就屬「軟對抗」，周指不能一概而論，但警方有培訓讓前線警員理解，知道如何保障國安。他未有正面回應會否用煽動罪應對「軟對抗」，稱要視乎實際情況。

我們也有留意到最近可能有一些店舖，他們可能在他們的單據上會印一些字眼，其實這些字眼都是想令到人家有些暗示在這裡，甚至有些是明示，立心是為了甚麼，其實這些大家都很明顯，明顯易見一定是有些不軌企圖 警務處處長周一鳴

對於舉辦遊行和集會，周一鳴指會按不同申請而評估風險，除參與人數，亦會考慮主辦方有否能力和經驗、遊行路線等，又強調公眾活動被人騎劫的風險不容忽視。