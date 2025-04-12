天文台最新消息｜冷鋒料下午至黃昏抵達 有驟雨及強烈狂風雷暴
撰文：陶嘉心
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【特別天氣提示／冷鋒／驟雨／狂風雷暴／天氣】一股溫暖潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸，截至早上九時，天文台（12日）表示，一道低壓槽為華南北部帶來驟雨及雷暴，預料該低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並在今日下午至黃昏抵達廣東沿岸。
天文台預料，今日最高氣溫約27度。下午至黃昏部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，晚上驟雨逐漸減少，氣溫顯著下降至最低約18度。明日早上清涼，初時風勢頗大，日間部分時間有陽光。隨後一兩日風勢緩和，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。
天文台預測：
【09:00】天文台發出特別天氣提示，華南北部的一道低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並向南移動，預料與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在今日下午至黃昏影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦有猛烈陣風。
受冷鋒隨後的東北季候風影響，屆時本港北風將會增強，離岸及高地間中達烈風程度，氣溫會由最高約27度顯著下降至明早最低約17度。市民出門或進行戶外活動前請留意最新天氣消息。
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天文台特別天氣提示｜明日冷鋒到有驟雨及強烈狂風雷暴 周日17度天文台預測冷鋒周六過境 市區氣溫一日跌10度 狂風雷暴更冷颼颼天文台預報｜冷鋒周六到有狂風雷暴 北風增強 市區周日最低17度天氣｜今有薄霧最高28度 局部地區有驟雨 明低至18度有狂風雷暴