天文台最新消息｜冷鋒料下午至黃昏抵達　有驟雨及強烈狂風雷暴

【特別天氣提示／冷鋒／驟雨／狂風雷暴／天氣】一股溫暖潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸，截至早上九時，天文台（12日）表示，一道低壓槽為華南北部帶來驟雨及雷暴，預料該低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並在今日下午至黃昏抵達廣東沿岸。



天文台預料，今日最高氣溫約27度。下午至黃昏部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，晚上驟雨逐漸減少，氣溫顯著下降至最低約18度。明日早上清涼，初時風勢頗大，日間部分時間有陽光。隨後一兩日風勢緩和，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。



一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。本港昨早有霧，圖為大澳情況。（資料圖片／盧志成攝）

天文台預計，一道位於華中的低壓槽今日（12日）會發展為一道冷鋒。（資料圖片）

天文台預測：

【09:00】天文台發出特別天氣提示，華南北部的一道低壓槽會逐漸發展為一道冷鋒，並向南移動，預料與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在今日下午至黃昏影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦有猛烈陣風。

受冷鋒隨後的東北季候風影響，屆時本港北風將會增強，離岸及高地間中達烈風程度，氣溫會由最高約27度顯著下降至明早最低約17度。市民出門或進行戶外活動前請留意最新天氣消息。

▼天文台4月11日發出的九天天氣預報▼



天文台4月11日晚上9時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼

