周一鳴稱會利用科技提升警隊效率　研將其他部門CCTV接入警方系統

【周一鳴/詐騙/防騙視伏器/國家安全】詐騙罪行仍然不斷，新上任的「一哥」、警務處處長周一鳴今早（12日）在電台節目表示，詐騙案近年已形成產業鏈，未來會繼續打擊，但不少騙徒或詐騙集團未必身處香港，需與不同地區或國家的警方，如國際刑警聯手。他又說，本港不少騙案都涉及傀儡戶口，因此警方未來會重點打擊出售銀行戶口的人士。



警務處處長周一鳴。（梁鵬威攝）

周一鳴說，詐騙案如病毒一樣會變種，在其變種前要有新「疫苗」，而警方推出的「防騙視伏器」有如疫苗，可保障市民財產安全。不過，「防騙視伏器」只有約90萬次下載量，周一鳴認為數量仍然不足；警方正研究再優化「防騙視伏器」，可以自動更新詐騙電話資料、提供不同騙案資訊等，更便利市民使用。

提到國家安全，周一鳴重申現時社會仍有暗湧，需要小心防範，居安思危，提升市民的國安意識。他指當局將繼續推行國安教育，令社會更安全和穩定。周一鳴又表示，有人希望透過媒體和文化藝術項目煽動憎恨政府或國家等，警方會加強情報搜集，亦會透過宣傳，讓市民明白國安法「並非洪水猛獸」。

警方近日將早前列明指名潛逃者的家人帶返警署協助調查，周一鳴指，有關潛逃者的家人有機會向他們提供金錢資助，此舉亦屬​觸犯法例，所以一定會跟進調查。

警務處處長周一鳴。（梁鵬威攝）

近年香港遊行集會較以往減少，周一鳴說，香港居民根據《基本法》，可享有集會自由、言論自由等權利，但2019年期間有人假借舉辦遊行，為不法份子提供平台「掛羊頭賣狗肉」，因此警方對每次的遊行集會申請都會小心審視，避免遊行集會有「被騎劫」的機會。周一鳴強調會視乎集會活動性質是否適當，決定是否批出許可。