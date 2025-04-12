今日新聞8分鐘｜網紅提奇招反制特朗普獲讚 ｜北京迎十年極端大風

荃灣女子通宵飲酒後公園打瞌睡 醒來手袋被偷走

今日（12日）早上8時57分，一名女子報案，指她在荃灣梨木樹邨商場對開公園的長凳睡着了，醒來發現袋子不翼而飛，懷疑被人偷走。

有片｜粉嶺布格仔路貨倉起火烈焰沖天 目擊者：着火了！

粉嶺今晚（11日）發生火警。晚上10時05分，警方接獲報案， 指布格仔路一貨倉起火，濃煙向上飄散。消防到場，花約15分鐘將火勢救熄，意外中無人受傷，亦毋須疏散。消防正調查起火原因。

網上片段顯示，有附近居民從大廈外望，驚見火光熊熊，頻呼「着火了！着火了！」片中從遠處可見火勢猛烈，疑波及附近樹木。

天文台：下周初最高29度 温差頗大 復活節假首3天有驟雨較潮濕

天文台今日(12 日)表示，一道冷鋒正橫過廣東沿岸地區，與其相關的大驟雨及狂風雷暴正影響該區。預測本港初時有驟雨，部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，晚間雨勢逐漸減弱，天氣顯著轉涼。明早(13日)最低氣溫約17度。日間短暫時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約23度。吹清勁至強風程度偏北風，初時離岸及高地間中吹烈風。明日稍後風勢緩和，部分地區能見度較低。

天文台展望隨後兩三日大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。下周後期天氣較為潮濕。根據天文台九天天氣預報，下周一及二、最低及最高氣温相差9度。復活節一連4天假期，首3 天均有驟雨。

九龍城潑水節首日遇冷鋒 雷暴警告下 參加者須提早15分鐘離場

九龍城昨日（11日）起一連三日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，在賈炳達道公園足球場內設特色市集，今日（12日）起則舉行一連兩日的泰國潑水節（又名「宋幹節」），但因天文台下午2時27分發出雷暴警告，活動須暫時取消；在賈炳達道公園籃球場參與潑水節的市民需提早15分鐘離場。

警放蛇拘33歲無牌女牙醫 涉共享辦公室替人矯齒 修例後首宗

有巿民在尖沙咀廣東道一個共享辦公室內箍牙，但懷疑女牙醫無牌而舉報。警方聯同衞生署採取行動，「放蛇」拘捕一名33歲本地女子，她涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」；此為《牙醫註冊條例》於今年元旦修例後，首宗涉嫌使用口腔內掃描儀取得數碼影像及處方隱形矯齒牙套的拘捕行動。據了解，被捕女子在該牙科中心工作約兩年，惟究竟有多少名巿民曾接受其牙科治療，與及收費如何，警方仍在調查中。

對中國關稅增至145%！百萬網紅提奇招反制獲讚：還是亞洲人數學好

美國總統特朗普（Donald Trump）日前再宣布，美國對中國的關稅從104%提至125%（目前已提高為145%）。

北京迎極端大風天氣 氣溫將驟降 專家：重50公斤以下市民別出門

據北京市氣象台消息，受冷渦加強東移南下影響，北京局部地區4月11日至13日，將出現一次11至13級極端大風及氣溫急降的情況。為免發生意外，專家建議體重50公斤以下的市民不要出門。

大連一水族館消防培訓 白鯨噴水滅火｢搶戲｣ 網民：飯桶着火了?

近日，大連聖亞海洋世界上演了搞笑又可愛的一幕。有消防員正在講解場館內遇到火災應如何應對，並在鐵桶內點火準備示範時，水池中的白鯨竟游到池邊立即噴水滅火，消防員更被噴到全身濕透。

交友app CarBa向網民發律師信 董事自稱受薪發言人拒答老闆身份

以「免費乘車」交友配對平台CarBa，近日因其營運模式的安全性，及就網民言論發出律師信、指控誹謗，引起爭議。CarBa發言人余仲康周五（11日），在曾代表林作的律師范德偉陪同下見傳媒，指要「澄清造謠」，又堅稱可「杜絕網上情緣騙案」。記者會上余仲康指出CarBa有一位「女創辦人」，但未能交代其身份和背景。查冊顯示余仲康為該公司唯一董事，但記者會上未有僅交代此身份，僅稱是「受薪」，亦被記者問得滿頭大汗；該公司的股東為一間非洲島國塞舌爾的離岸公司。

對於公眾如何核實車輛有無有效的第三者保險、達致其聲稱「防騙」的功能等問題，余仲康只表示如發現違法行為會報警；發律師信因網民先侮辱該平台的女會員而為其出頭，但承認公司沒有受涉事會員委托作出法律行動，又稱網上攻擊Carba的言論，不排除是緬甸KK園區的騙子、同行對手所為。