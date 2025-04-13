今日新聞8分鐘｜男疑買紀念幣遭2女追打｜特朗普指無需依賴馬斯克

沙塵天氣｜環保署料稍後空氣污染嚴重 可吸入懸浮粒子暴升約30倍

受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，環保署預測今日（13日）稍後時間，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別會達至「嚴重」水平。本港多區可吸入懸浮粒子（PM10）濃度暴升，其中屯門最高，由昨晚的11.8微克/立方米，上升至今早9時的357.3微克/立方米，為昨晚顯示的足足約30倍。

環保署提醒市民，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗。

有片｜尖沙咀的士衝紅燈 四驅車捱撞猛撼客貨車 目擊者︰嚇X死

尖沙咀發生3車相撞車禍。昨日（12日）晚上11時許，的士、四驅車和客貨車在九龍公園徑和中間道交界燈口相撞，的士懷疑收掣不及猛撞四驅車，四驅車捱撞再撞向鄰線一輛客貨車，被兩車夾在中間變成「三文治」，46歲外籍客貨車男司機一度被困，隨後獲救走出車外，客貨車司機、38歲吳姓四驅車男司機，以及71歲董姓的士男司機均受輕傷，由救護車送院接受治理，事件中，暫時無人被捕。

《香港01》收到讀者報料，「車cam」顯示，四驅車和客貨車在中間道和九龍公園徑交界按照燈號停車，行車燈轉綠後，兩車由中間道右轉時，的士則沿九龍公園徑駛至，行車燈正值紅燈，但的士仍然直駛撞向四驅車，四驅車繼而撞向客貨車。

Coldplay｜清潔公司經理帶東主父子入場「監督」 無飛睇Show被捕

英國殿堂級樂隊Coldplay本月8日起，在啟德體育園連開4場演唱會，警方繼續到場執法。據了解，昨晚（11日）第三場演唱會期間，警方在1樓伴航廳巡邏時，發現2名男子觀看演唱會超過15分鐘，上前查問後發現他們沒有購買門票。

經調查後，證實2男為父子關係，其中63歲父親為清潔公司東主。其清潔公司是啟德體育園承辦商，在Coldplay演唱會期間，負責5樓看台的清潔工作。父子二人當晚由41歲清潔公司經理帶入場內，聲稱於上址監督清潔工作，3人均戴有工作人員手環，惟父子身處位置在1樓而非工作範圍的5樓，警方質疑有人假借工作為名，實情以非法手段觀看演唱會，遂以「串謀詐騙」拘捕3人（年齡36至63歲），他們已獲准保釋，須於5月下旬到警署報到。

車cam｜大潭道寶馬剷壆 「爬山式」逆行 碎片擊毀對面線私家車

網上流傳一段驚險交通意外的車Cam片段，今（13日）早8時許，一輛黃色寶馬沿大潭道往石澳方向行駛，期間懷疑失控，高速撞向石壆及一山坡扶手，竟然「爬山式」逆線飛起，從後方的白色私家車車頂飛過。片主見狀馬上減速，免於意外。

尖沙咀男女疑排隊買紀念幣口角 戴帽男捱罵擲物 兩女追打淋飲料

不少機構推出限量珍藏品，總會吸引民眾大排長龍搶購。《香港01》收到讀者報料，中國人民銀行推出「2025版中國龍銀幣香港城市版」，香港國際錢幣鐘錶展銷會有限公司主辦相關展銷會，位於尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店，民眾前一晚在酒店外排隊，其間懷疑因排隊而發生衝突。

一男一女在酒店外口角，金髮女操不純正廣東話，怒喝戴帽男「收嗲啦」，戴帽男聞言投擲物品，繼而走出馬路。

特朗普：無需要依賴Elon Musk完成任何事情

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月10日在白宮內閣會議上表示，馬斯克做事非常出色，但自己並非真正需要馬斯克（Elon Musk）。後者此前因參與政府事務飽受抨擊，引發外界猜測他將離開政府效率部（DOGE）。

民主黨解散｜消息：授權中委會跟進 李華明：礙於形勢難捱下去

步向解散的民主黨今天（13日）召開特別會員大會，《香港01》獲悉會上通過授權中委會進一步跟進解散。創黨成員李華明會前表示不希望解散，形容礙於形勢難捱下去，料民主黨於今年12月立法會選舉前要解散。

遊台注意︱入台證須「彩色列印」及不可縮印 黑白版本將無法入境

港人熱愛旅遊，除了日本，台灣亦是受歡迎的地點，不過，近日有市民發現入台證有新規定，當局現時只接受「以A4白色空白紙格式滿版『彩色列印』」版本，換言之，如市民用了黑白影印，將有機會無法入境台灣。