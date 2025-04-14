貨車司機撞斃修路工不顧而去　稱一時大意　官質疑其悔意囚2年

貨車司機駕駛中型貨車至青沙公路時，撞倒60歲菲籍修路工人後不顧而去，工人最後傷重不治，司機事後被警方緝拿歸案。他否認危險駕駛引致他人死亡罪，經審訊後被裁定罪成。案件今（14日）於區域法院求情及判刑。法官謝沈智慧不接納被告是一時大意，認為他沒有響號及扭軚避開死者，行為極度危險，案發後更有4次定額罰款紀錄，反問：「究竟有幾大悔意？」認為無減刑因素，判他入獄2年、取消駕駛資格5年，及須自費完成駕駛改進課程。



被告張惠森（59歲），被控於2022年5月24日，在青衣青沙公路里程18.2E（往九龍方向）附近，危險駕駛一輛中型貨車，導致Tumamao Donato B.死亡。

被告張惠森在青沙公路上撞倒菲籍修路工人後不顧而去，警方事後要追緝司機下落。(陳永武攝)

菲律賓籍修路工人現場被撞至重傷，現場留下他穿的皮帶。(陳永武攝)

警方封鎖現場調查，正追緝涉事司機下落。(陳永武攝)

警方封鎖現場調查，正追緝涉事司機下落。(陳永武攝)

警方封鎖現場調查，正追緝涉事司機下落。(陳永武攝)

求情稱僅輕微超速

辯方求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，當時只是無注意到現在有修路工人出現的可能性，而且被告僅輕微超速。辯方亦呈上由被告子女所撰寫的求情信，指被告感到懊悔，並希望可參與子女的成長。惟謝官質疑，被告已有孫兒，亦是經審訊後定罪，因此不接納其家庭因素為求情理由。

事發路段燈火通明視野清晰

法官謝沈智慧判刑時指出，事發路段有不同的燈號及標誌顯示附近有修路工程，該路段限速每小時50公里，被告全程沒有減速，甚至嚴重超速至每小時80公里，直至事發前一刻才降低駕駛的速度至每小時60公里，加上事發路段的燈火通明、視野清晰，不接納他是一時大意而導致意外。

駕駛時沒響號及扭軚

謝官續指，被告當時沒有響號及扭軚以避開死者，行為極度危險，加上被告在案發後仍有4次定額罰款紀錄，質疑他：「究竟有幾大悔意？」而且被告案發後沒有停車，認為他不是一時大意，而是罔顧路面情況及死者安危。謝官認為本案沒有減刑因素，須判處阻嚇性刑罰，遂判被告2年監禁、取消駕駛資格5年，以及須自費完成駕駛改進課程。

意外發生後被告不顧而去

案情指，事發路段三線行車，當時中線位置正進行道路鋪設瀝青工程，約10多名工人在上址工作。期間一輛密斗貨車駛至時，撞到負責監工工作事主，他當時正背向快線。現場遺下一條皮帶、及小量血漬。肇事司機曾不顧而去，之後才被警方緝拿歸案。

案件編號：DCCC 136/2023