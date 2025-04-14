沙塵天氣｜屯門/北區/大埔/銅鑼灣 空氣質素健康指數達10+嚴重
撰文：賴卓盈
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受内地沙塵氣流影響，本港空氣質素繼續轉差。環保署資數據顯示今日（14日）下午5時，屯門、北區、大埔及銅鑼灣空氣質素健康指數達最高級別的10＋「嚴重」水平，其餘各區達「甚高」，主要達指數10，為近日沙塵天氣最嚴重一日
環保署提醒兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。
全港指數達甚高 四區更達嚴重
根據環保署網頁，今日下午5時各區空氣質素健康指數均達9以上，即屬甚高水平。其中屯門、北區、大埔及銅鑼灣區指數更達10+，風險水平達「嚴重」。
市民應減少或避免在戶外消耗體力
環保署指，當健康風險級別達「甚高」或「嚴重」水平，一般市民以及兒童、長者、心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。
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