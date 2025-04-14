沙塵天氣｜屯門/北區/大埔/銅鑼灣　空氣質素健康指數達10+嚴重

受内地沙塵氣流影響，本港空氣質素繼續轉差。環保署資數據顯示今日（14日）下午5時，屯門、北區、大埔及銅鑼灣空氣質素健康指數達最高級別的10＋「嚴重」水平，其餘各區達「甚高」，主要達指數10，為近日沙塵天氣最嚴重一日



環保署提醒兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。



根據環保署網頁，今日下午4時，各區空氣質素健康風險指數均達9以上，即屬甚高水平。其中屯門、北區、大埔及銅鑼灣區更達嚴重水平。（環保署網站）

大埔4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

北區4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

銅鑼灣4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

屯門4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

全港指數達甚高 四區更達嚴重

根據環保署網頁，今日下午5時各區空氣質素健康指數均達9以上，即屬甚高水平。其中屯門、北區、大埔及銅鑼灣區指數更達10+，風險水平達「嚴重」。

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（廖雁雄攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有數名小學生如常在維園利亞公園打籃球。（廖雁雄攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，在維園利亞公園草坪只見一批鴿子。（廖雁雄攝）

市民應減少或避免在戶外消耗體力

環保署指，當健康風險級別達「甚高」或「嚴重」水平，一般市民以及兒童、長者、心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。