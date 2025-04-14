今日新聞8分鐘｜英籍醉漢突毀車打人遭制服｜乙明邨九巴遭鎖車

有片｜逾30巴士迷將軍澳跨石壆衝馬路追拍 險象環生驚動警方

將軍澳及調景嶺有大批巴士迷追影巴士，驚動警方到場。周日早（13日）約11時33分，警方接獲巴士車長報案，指昭順信路近坑口文曲里公園對開，有約30人衝出馬路，險釀意外。警員到場發現其中約9人，立即勸喻他們返回行人路。

網上則瘋傳數段影片，可見大批青少年巴士迷於調景嶺翠嶺路、近香港知專設計學院對開，為追拍巴士衝出馬路，跨過路壆跑到對面行人路，情況驚險。亦有圖片可見，大批巴士迷站於馬路中間拍攝，甚至趴在地上、或爬到水馬及路壆上追拍。

九龍塘小巴撞單車 老翁連人帶車拋飛十多米墮地昏迷 送院後不治

九龍塘發生嚴重車禍。周一（14日）清晨5時許，據報一輛由美孚開往觀塘的紅頂小巴，沿界限街往東行，途至近窩打老道橋底燈口前，突然撞及一輛單車。該名姓柯（62歲）的單車男，連人帶車被撞至拋飛約10多米外倒地，登時重傷昏迷。救護員趕至現場為傷者急救，再送往廣華醫院搶救，惜老翁最終不治。

九龍城潑水節｜市民報名卻抽不中 今年一償所願：好開心、好熱鬧

每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（13日）來到最後一日，除了潑水及市集外，亦有小型巡遊，現場雖然天色陰沉，但氣氛依然熾熱。有市民去年因兒子很想試玩潑水而在網上登記，但不獲抽中，今年終於一償所願，彌補遺憾。

另外，有小食檔檔主表示昨日因天氣不佳，營業額只有預期的一成，但對今日人流感滿意。

九龍城英籍醉漢突扯車門毆兩男 再發難襲警遭撳地制服 動機不明

九龍城發生醉酒打人案。今日（13日）晚上7時45分，警方接獲一名女子報案， 她指丈夫駕駛私家車，載同她、父親及一對4歲及2歲兒子，途經衙前圍道120號近獅子石道交界時，突遭一名外籍男子襲擊及毀壞座駕。警方趕抵調查期間，該外籍男又向一名警員施襲。事件中，兩名39歲及67歲男事主，以及一名警員受輕傷，全被送往伊利沙伯醫院治理。

涉案21歲英籍漢據知為大學交換生，他滿身酒氣，事後涉嫌「刑事毀壞」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」及「襲警」被捕，他亦報稱手腳受輕傷送院。現場圖片可見，英籍漢在燈位馬路中央，被兩名警員撳於在地上制服，另兩名警員則在旁看守。

乙明邨巴士遭鎖車 九巴：無合適車位 車長暫泊車如廁 已交罰款

沙田第一城及乙明邨鎖車隊，一向以極速鎖車而聞名；除了一般私家車、外賣車外，亦曾對校巴等不同車輛落手。今（14日）早8時許，有街坊竟發現一輛往觀塘碼頭的80X九巴，在乙明邨遭鎖車。根據網上圖片可見，當時巴士上駕駛座位未見有人，車胎上有鎖，但未有拍到鎖車隊的蹤影。

九巴回覆《香港01》查詢表示，今早約8時，九巴一輛繁忙時間特別班次路線80X巴士，正等候往乙明邨街巴士站開出。由於該處附近並無其他合適停泊巴士的位置，車長曾短暫將巴士停在乙明邨街使用洗手間，返回巴士後立即繳交罰款解鎖，對巴士服務無任何影響。

演唱會扒手｜MIRROR四子騷有偷手機黨 鏡粉自保：長揸手機及扣繩

本地男團MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨今（12及13日）兩晚於西九文化區竹翠公園合體舉行演唱會，吸引大批「鏡粉」入場。

昨晚演唱會疑有「扒手」集團趁演唱會人多擠迫時，偷竊「鏡粉」手機。知道偷盜事件的歌迷都已準備好防盜措施，有今日入場的歌迷表示，獲悉消息後感到擔憂，特意準備手機繩及單肩包等防盜，亦有人稱演唱會時將「牢牢捉實手機」避遭盜竊。

沙塵氣流襲港｜天文台：由內蒙古南下 季候風「吹乾」帶到廣東

華中一道低壓槽昨日（12日）發展成一道冷鋒並橫過廣東，為本港帶來驟雨及狂風雷暴。天文台表示，受冷鋒隨後的強烈東北季候風影響，本港昨晚至今日（13日）初時風勢頗大，長洲的十分鐘平均風速一度達到烈風程度，又指季候風亦帶來非常乾燥的大陸氣流，令今日濕度創下自1984年以來4月份的最低紀錄。

本港今日受沙塵天氣影響，全港都變得灰矇矇，天文台表示，這股沙塵由內蒙古沙塵暴南下演變而成，又預料周三（16日）本港會轉吹偏東風，沙塵天氣會逐漸緩解。

特朗普：以國安關稅形式調查半導體業 下週公布關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月13日表示，日前公布將中國進口的電子產品剔出「對等關稅」將會是短暫，又承諾會以國家安全方式調查半導體業務。他之後指，下週公布關稅細節，稱會對部分業界企業提供彈性。