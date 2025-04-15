上村謙信否認非禮女職員　庭上一度激動哭泣　案7.30開審

日本男團「ONE N' ONLY」上村謙信，憑BL劇《未成年》爆紅，上月來港出席粉絲見面會時，涉嫌在慶功宴上非禮一名女職員，被控1項非禮罪兼遭公司解約。案件今（15日）於西九龍裁判法院再訊，上村謙信以日文堅定地否認控罪，他聆訊期間一度情緒激動哭泣。裁判官李志豪排期於7月30日開審，被告續准保釋。



司法機構開設延伸庭

案件由裁判官李志豪審理，案件吸引大批市民旁聽，法院今安排在3庭聆訊，並設延伸庭，正庭內逾170個旁聽席爆滿，女性佔逾9成。

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信（Kenshin Kamimura），涉嫌於旺角砵蘭街一餐廳舉行慶功宴時非禮女翻譯被捕，今日（15日）在西九龍法院提堂。（鄭子峰攝）

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信（Kenshin Kamimura），涉嫌於旺角砵蘭街一餐廳舉行慶功宴時非禮女翻譯被捕，今日（15日）在西九龍法院提堂。（鄭子峰攝）

清晨時有約10多人排隊，警員到場了解情況。(陳永武攝)

清晨時只有10多人排隊。(陳永武攝)

開庭前上村謙信的粉絲開始湧現，除了正庭迫爆，司法機構並需加開延伸法庭。(鄭子峰攝)

Kamimura Kenshin（25歲，藝人），被控於2025年3月2日，在旺角砵蘭街180號3樓明記潮館內，非禮女子X。

案件編號：WKCC 919/2025

上村謙信憑BL劇《未成年》爆紅，來港出席粉絲見面會時涉非禮被控。