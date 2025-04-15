今日新聞8分鐘｜女子排隊買CHIIKAWA被趕｜警司陸振中3非禮罪脫

國安教育日｜夏寶龍轟美國鄉巴佬加關稅無恥 是破壞香港最大黑手

美國對香港加徵「對等關稅」，港澳辦主任夏寶龍今日（15日）趁「全民國家安全教育日」開幕禮發表講話，花近20分鐘主要炮轟美國。他批評美國對「零關稅」的香港加徵關稅做法蠻橫霸道、無恥之極，直斥美國是破壞香港的最大黑手，「它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』」。

夏寶龍更三度以「痴心妄想」回應外部勢力打壓，直言美國在港的代理人將加速滅亡，最終反噬其自身，形容美國「鄉巴佬」要在中華民族五千年文明前哀鳴。他警告如果以為向美國獻媚、跪低、求饒，就能夠換來和平、尊重、發展，是極其幼稚。

銅鑼灣法拉利跑車疑機件故障起火 消防到場救熄

銅鑼灣有跑車起火。今日（15日）上午10時17分，一架法拉利跑車在高士威道及興發街交界行駛期間起火。

CHIIKAWA海港城｜普通話女被趕跌坐哭鬧 目擊者指疑有蛇頭被趕走

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售於今日（15日）開始，惟主辦方之一Niko-Niko昨午4時11分，突在facebook發帖稱在下午4時後，於海港城對開設官方排隊區，引來近千人「打蛇餅」排隊。大批網民湧到Niko-Niko專頁，怒斥安排不當。警方14日晚上8時22分接獲報案，指尖沙咀碼頭附近懷疑有人聘請黑工排隊買公仔。現場曾經一度混亂。

直至有警員在14日深夜11時左右，於海港城門外近「五支旗桿」的排隊位置，手持大聲公向在場人士宣佈：「排隊人士準備好證件，根據入場次序編號實名登記，之後可以離開，根據入場次序明天再回來。」在場人士才覺得安排較為合理。

CHIIKAWA海港城｜有人即場放售 記者放蛇問價達摩系列至少$2000

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售。首批入場選購的人士，部份人開心抱住心頭好離開，亦有疑似黃牛黨在限定店外徘徊用APP開價放售，更有相信是蛇頭的男子在海港城外收貨。

《香港01》記者佯裝有興趣購入達摩系列，向其中一名疑似黃牛黨女子查詢。該名操普通話的女子反問記者：「你想出多少錢？」記者回覆1000元，她隨即表示：「1000多（元）肯定買不到，現在2000（元）也未必能買到，（要）2000多。」

警司陸振中涉非禮下屬案 辯稱拒同流合污遭誣告 僅危駕襲擊罪成

警司陸振中被指在駐守沙頭角警署時，涉嫌在一飯局期間要一名女督察在殘廁內為他口交，又涉在另一次飯局後醉酒下駕駛，3名督察嘗試阻止他時疑遭陸咬中指及襲擊。陸自辯時堅稱沒有做過被指控的行為，更稱因3名下屬犯錯，想他幫忙，他拒絕同流合污，因而遭他們誣告。案件今（15日）於區域法院裁決，暫委法官勞潔儀裁定陸一項危險駕駛及一項襲擊致造成身體傷害罪成，案件押後至7月3日判刑。陸准繼續保釋。

陸涉及的其他罪名，包括3項猥褻侵犯女事主X、一項普通襲擊罪、原有的一項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，及一項襲擊致造成身體傷害罪，則罪名不成立。

日男團成員上村謙信否認非禮女職員 庭上一度激動哭泣 7.30開審

日本男團「ONE N' ONLY」成員上村謙信，近期憑BL劇《未成年》爆紅，上月來港出席粉絲見面會時，涉嫌在慶功宴上非禮一名女職員，被控1項非禮罪兼遭公司解約。案件今（15日）於西九龍裁判法院再訊，上村謙信在出庭時身體輕微顫抖，並以日文堅定地否認控罪，他聆訊期間一度情緒激動哭泣，有女粉絲見狀亦落淚。裁判官李志豪排期於7月30日開審，被告准以10萬元保釋。

消委會冷氣機｜6款4星半 三菱重工/美的/大金/樂聲牌/格力/開利

夏天將至，不少人會開冷氣乘涼。消委會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本，包括5款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機，當中6款的總評分獲得四星半，包括三菱重工、格力等其中性價比最高的冷暖空調機是美的，售價為$11,799；性價比最高的淨冷型冷氣機是開利，售價為$9,888。

消委會又發現，12個樣本當中，當中三款製冷量及製暖量，其量得的數值較其聲稱高出1%至5.5%，包括三菱重工、格力、以及三星，獲得5點評分。三菱電機淨冷型冷氣機的製冷量更較其聲稱高於5.8%，為所有樣本當中最高。

冷氣機除了製冷功能，其抽濕功效亦備受關注。當中格力冷暖空調機的抽濕功能最好，獲五點評分。東芝冷暖空調機及大金淨冷型冷氣機的抽濕功能評分最差，只有三點評分。

瘋傳內地美少女學車「把車開上樹」教練也要爬梯下來 真相大逆轉

四川省宜賓市日前傳出一起意外，一名女學員報名某駕駛訓練班練車，卻意外把車「開到樹上」，引起不少討論。