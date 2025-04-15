復活節｜港鐵東鐵線部份時段加強服務　高鐵共增15班港深往來列車

復活節、勞動節及佛誕假期將至，港鐵今日（15日）公布，復活節假期期間，將會加強東鐵線部份時段的列車服務，機場快線的頭班車亦提早開出，並增加高鐵列車來往香港至深圳北站，北上及南下合增15班。



此外，勞動節及佛誕假期期間，港鐵則按需要加強東鐵線不同時段的列車服務，並加強高鐵來往北京及上海的臥鋪列車服務。



每逢內地節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

每逢內地節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

復活節假期首日早上加強來往落馬洲列車服務

港鐵來往落馬洲的列車，將在復活節假期首日、本周五（18日）加強早上至中午時段的服務，隨後的周一（21日）則加強晚上時段的列車班次。

機場快線由香港站開往機場及博覽館站方向的頭班車，亦會於周四及周五（17日及18日），提前於早上5時35分開出。

復活節假期期間，高鐵將分別增加北上及南下的列車。（資料圖片／廖雁雄攝）

復活節假期增加列車來往香港至深圳北站

高鐵方面，港鐵因應旅客出遊的殷切需求，經與內地鐵路部門協調後，將於4月18日至22日期間，安排額外8對來回香港至旅遊勝地的專列列車，包括桂林、長沙、潮汕、張家界、南昌及肇慶等，供旅遊業界包團乘搭。

4月18日至19日將增加合共8班由深圳北站往香港西九龍站的南下列車；4月20至21日則會增加7班由香港西九龍站前往深圳北站的北上列車，假期期間部份短途班次改以16卡編組的列車行駛。

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勞動節及佛誕假期東鐵線列車加強服務

東鐵線在5月1日至5日，按需要加強不同時段的列車服務。落馬洲列車服務提升至約7.5至10分鐘一班車，羅湖的列車服務則加強至約5分鐘一班車。

為配合內地勞動節假期，高鐵加強來往北京及上海的臥鋪列車服務，由4月29日至5月1日，以及5月6至7日期間都加開班次，並調配16卡編組的列車，行駛部份短途班次。

港鐵提醒市民，可查閲「12306」及高鐵的網頁及手機應用程式發放的最新資訊，了解高鐵列車班次詳情。

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港鐵會加強跨境線的車站廣播和指示

港鐵表示，假期出行人流較多，乘客需預留充裕時間，留意最新的車務資訊。港鐵會加強跨境線的車站廣播和指示，加派人手協助乘客，密切監察各線路的運作情況，如有需要將適時調整，致力維持服務暢順。