違例泊車定額罰款︱消息：「牛肉乾」加至$400　超速罰款加約5成

財政預算案2025提到將檢討交通違例事項定額罰款，《香港01》獲悉，當中31年未加價的違例泊車「牛肉乾」將由目前320元加至400元，咪錶收費亦加價，由2元一節增至4元，立法會交通事務委員會下周五（25日）討論細節。運輸及物流局表示1994年至今通脹已達70%，為加強道路安全及提升交通管理，有必要適度調整罰款。



此外，多項交通違例事項，如超速駕駛亦計劃增加罰款約五成。現時電動私家車平均每年牌照費約1,100元，與燃油私家車平均每年牌費約7,500元差距達六倍，消息指電動車牌費計劃增至汽油車牌費的約七成左右，會分三年推行。



現時違例泊車定額罰款為320元。(警方圖片)

「牛肉乾」1994年起凍結 消息：擬加至$400

現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事；其他交通罪行的罰款金額也擬上調，以超速駕駛為例，可罰款320元至1,000元。

《香港01》獲悉，違泊定額罰款「牛肉乾」加辣，將由目前的320元增至400元，而多項交通違例事項，如超速駕駛亦計劃增加罰款約五成，立法會交通事務委員會下周五討論細節。

去年抄牌為政府帶來8億元收入 議員：加幅好輕

根據記錄，去年警方共發出254萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達8億元。2023/24年度的「牛肉乾」收入亦高達12.7億元。警方今年上半年已陸續改發電子告票，可在15分鐘內完成「抄牌」，相信發告票更方便。

立法會交通事務委員會主席陳紹雄表示，理解市民不喜歡加價，但認為「牛肉乾」加幅溫和，形容加價80元「好輕」。他說部分地區泊車位不足，期望當局「輕手啲」處理不阻交通的車輛。至於超速駕駛等交通違例事項加罰款，陳紹雄認為「無可厚非」，因涉及魯莽駕駛危害其他人安全。

電動車。(黃浩謙攝）

電動車牌費增至汽油車牌費約七成 分三年推行

《香港01》獲悉電動車牌費計劃增至汽油車牌費的七成左右，會分三年推行。

運輸及物流局表示，電動私家車的能源開支估計較燃油私家車少約89%。經諮詢環境及生態局和運輸署，建議為參照現行燃油車按引擎汽缸容量，按其額定功率的高低，為電動私家車分五個層級計算牌費，電動私家車新牌費會維持低於燃油私家車的水平，預計電動私家車仍有一定吸引力。

咪錶收費加價至$4一節

消息指，咪錶收費亦加價，由兩元一節增至四元。當局早前表明會檢視各政府隧道及主幹道的收費，亦會檢討電動私家車牌照費、停車咪錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，初步估計每年為庫房增加約20億元收入。

政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（鄭子峰攝）

運輸及物流局：咪錶收費遠低停車場 長時間佔錶位阻交通

運輸及物流局表示全港約兩萬個咪錶泊位的使用率高達90%，由於現時咪錶收費遠低於一般停車場，不少駕駛者會「兜圈」或「雙行泊車」等候錶位，甚至長時間佔用錶位，阻塞交通之餘，亦妨礙其他駕駛者使用錶位，因此建議調整咪錶最高收費。同時，政府會持續增加咪錶泊位，過去數年已增加超過二千個，並推行短、中、長期措施提升泊位供應。