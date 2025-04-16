4.19晚11時後東涌綫只來往香港至欣澳 東涌至欣澳轉免費接駁巴士
撰文：林遠航
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港鐵正推展東涌綫延綫項目，為配合星期六（4月19日）工程，當晚東涌站及欣澳站的列車服務將於晚上11時許提早完結，屆時東涌綫只會來往香港站至欣澳。港鐵會安排免費接駁巴士，接載乘客往來東涌站及欣澳站。
東涌綫延綫項目2023年5月動工，當中擬增設東涌東站，並須將原有路軌改道，涉及4次道岔安裝工序，第1次於去年10月順利完成，本周六（19日）將開展第2次安裝。
港鐵表示，周六（4月19日）晚上，由東涌出發往香港的尾班車將在11時1分開出，由香港開往東涌的尾班車則將在11時7分開出，並於11時28分離開欣澳。過後，當晚東涌綫列車將改為來往香港至欣澳，並繼續維持至正常收車時間。機場快綫列車服務全日全綫維持正常。
來往東涌及欣澳接駁巴每3至9分鐘一班
至於來往東涌及欣澳的服務，港鐵將安排免費接駁巴士，預計車程為20至30分鐘，每3至9分鐘一班，上下車點在兩站的A出口。
由東涌開往欣澳的最後一班接駁巴士會於凌晨12時43分開出，由欣澳站開往東涌站的最後一班接駁巴士則將於1時18分開出。
港鐵指，若當晚有突發天氣狀況，導致工程不能於進行，工程將順延一周。
港鐵提醒市民，若當晚要搭東涌綫出入東涌，應留意免費接駁巴士的上落車地點及班次，並於出發前用MTR Mobile留意最新列車服務安排。若要接駁其他綫尾班車，應預留更多時間。
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