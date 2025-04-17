復活節假期北上｜各口岸交通一文看清　入境處料明日75.9萬人出境

四日復活節長假4月18日展開，入境處預計今日（17日）至下周一（21日）會有約505萬人次經各陸路口岸出入境。為應對跨境需要，巴士及港鐵等增加服務，各口岸交通資訊，一文看清。



每逢內地節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

復活節假期｜周五料75.9萬人次經陸路出境

入境處表示，周五陸路出境較繁忙，估計約75.9萬人，而入境高峰期是下周一（21日），約61.8萬人。另外，復活假期期間羅湖、落馬洲及深圳灣三個口岸每日分別料有約22.5萬、20.2萬及16.4萬人次出入境。

復活節假期｜入境人次預測

日期：4月18日至4月21日

預計入境人次：約604萬人次（包括居民及訪客）

陸路進出人次：預計約505萬人次



繁忙日子：

出境高峰：4月18日（約75.9萬人次）

入境高峰：4月21日（約61.8萬人次）



復活節假期｜繁忙管制站

．羅湖管制站：預計每日約22.5萬人次

．落馬洲支線管制站：每日約20.2萬人次

．深圳灣管制站：每日約16.4萬人次



復活節假期｜城巴安排

城巴表示，復活節及五一黃金周加開超過300個額外班次，包括連接機場及港珠澳大橋香港口岸至市區的城巴機場快線一共逾80班車。另外，前往深圳灣口岸的B3、往香園圍口岸的B7及B8號線，高峰時段最密5分鐘一班。

城巴亦由4月18日至8月31日推出口岸路線轉乘計劃。市民如乘搭56/56A號北環線，從屯門出發可轉乘B7號線前往香園圍口岸；上水及粉嶺出發則可轉乘B3A號線前往深圳灣口岸。

另外，一月推出的免費轉乘B3X計劃延長至8月31日。市民從銅鑼灣及尖沙咀出發，可轉乘B3X號線前往深圳灣口岸。

復活節假期｜九巴安排

九巴口岸路線及龍運A線的「搭兩程俾一程」轉乘優惠涵蓋超過400條九巴路線。乘客於元朗轉乘路線B1來往落馬洲、轉乘路線B9及B9A來往香園圍口岸，或任何九巴路線轉乘龍運A線來往機場和港珠澳大橋香港口岸，可享轉乘優惠。

B9/B9A：屯門和元朗前往香園圍口岸

B1：天慈前往深圳福田，最密每3分鐘一班

龍運A30、A31、A33X、A34、A36、A37及A41路線加密班次，可前往港珠澳大橋香港口岸



復活節假期｜港鐵安排

港鐵東鐵綫會加強周五（18日）早上至中午時段，以及下周一（21日）晚上來往落馬洲的班次。

至於五一黃金周（5月1日至5日），東鐵綫落馬洲列車服務會提升至約7.5至10分鐘一班，羅湖列車服務會加強至約5分鐘一班。

復活節假期期間，高鐵將分別增加北上及南下的列車。（資料圖片／廖雁雄攝）

復活節假期｜高鐵安排

高鐵4月18日至22日期間安排額外8對來回香港與桂林、長沙、潮汕、張家界、南昌及肇慶等地的專列列車，供旅遊業界包團乘搭。復活假首兩日（18日至19日）增加共8班由深圳北站往香港西九龍站的南下列車，尾兩日（20日至21日）增加7班由香港西九龍站往深圳北站的北上列車。部份短途班次會改以16卡編組的列車行駛。