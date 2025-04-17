房委會再推「共築•創業家」 向青年創業者提供50商舖 首7月免租
撰文：賴卓盈
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房委會今日（17日）宣布推出「共築・創業家2.0」計劃，在旗下商場向35歲以下的青年提供7個月免租金商舖，幫助他們創業。7個月結束後，房委會提供3年階梯式租金優惠，首年為市值租金的25%或營業額的3%。
房委會去年推出「共築・創業家」計劃，今年再擴大計劃規模，向入選計劃的青年提供首7個月免租金商舖。7個月結束後，房委會將提供3年階梯式租金優惠，首年為市值租金的25%或營業額或營業額3%，以更高者為準。
計劃共提供50間商舖，其中房委會提供的商舖增至12間，新增商舖分別位於蘇屋商場、碩門商場及彩虹邨；另有約40間商舖由其他參與計劃的商業機構提供，包括新世界發展有限公司、信和置業有限公司、希慎興業有限公司、嘉里建設有限公司、領展房地產投資信託基金、港鐵公司及新鴻基地產發展有限公司等。
房屋局局長何永賢致辭時指，計劃深受各界支持。今次計劃擴展到私營商場，向青年提供更多創業機會，為社區注入活力及創新元素，也為本港零售注入新動力。
何亦向首階段的創業家頒獎，包括「最佳創業計劃書」、「最具創意商品」、「最具潛力商戶」及「最受歡迎商戶」。
房委會指，將每年進行階段性檢討，確保計劃能有效幫助創業團隊。
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