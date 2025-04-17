今日新聞8分鐘｜狂徒淋紅油揚言淋全層｜ChannelC母公司涉呃千萬

觀塘鴻圖道工廈扒竊案 23歲菲籍女梯遇文雀 遭掠$15萬現金

觀塘發生扒竊案。今日（16日）晚上7時41分，警方接獲報案稱，一名女子較早時在鴻圖道1號工廈遭3名男子尾隨，女事主走到後樓梯時，有人掠去其載有15萬港元現金的銀包，匪徒得手後向上逃跑。

23歲菲律賓籍女事主幸無受傷，回到工廈一單位，通知朋友代為報警。警員趕至現場調查，將案件列作「扒竊」案處理。女事主與男性友人跟隨警方返回警署，協助調查。

深水埗七旬漢遭偷單車配件 反被賊人襲擊 慌亂下匿巴士車底躲避

今日（17日）中午11時57分，警方接報一輛巴士在深水埗荔枝角道265號對開，撞到一名男途人，據報途人被困車底；與此同時，亦有途人報案稱有人打架，其中一人匿在巴士車底。救援人員到場證實傷者沒有被困巴士，調查下更發現並非交通意外，原來傷者是一輛單車的物主，因為單車被人拆走座位，他追捕賊人時被襲擊，慌亂下躲在巴士車底。警方經調查後，拘捕一名男子涉嫌企圖偷竊及襲擊；傷者則由救護員包紮送院。

交通違例定額罰款、牛肉乾加價懶人包 超速衝燈停黃格新罰款即睇

【牛肉乾 / 違例泊車 / 違例泊車定款罰款/交通違例定額罰款】交通違例事項定額罰款加價建議出爐，政府向立法會提交文件交代方案，其中違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元，其餘19項違例事項劃一加價50%。以超速駕駛為例，如果超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。20項加價交通違例定額罰款，一文看清。

啟鑽苑單位遭淋紅油追數 狂徒揚言淋全層 鄰居：明目張膽恐嚇

鑽石山啟鑽苑有住戶懷疑欠債，被淋紅油追數，更殃及池魚導致鄰居同被淋油。《香港01》接獲讀者提供涉事樓層照片，見到最少3個單位被淋紅油，單位外更有疑由追數狂徒貼出的字條，揚言若欠債人「再唔面對，下次X樓全層，全部淋晒」。

讀者指今次已非涉及財務糾紛的單位首次被淋紅油，認為情況「好嚴重，淋到成條走廊都係」，更指疑犯揚言要淋全層紅油是「明目張膽嘅恐嚇」；又稱管理公司未足妥善處理事件，「係唔係要出咗事先會加強保安」。警方證實接獲報案，列作「刑事毀壞」調查。《香港01》正向啟鑽苑管理公司查詢事件。

Channel C母公司等4機構涉做假數呃逾$2000萬百分百貸款 警拘6人

再有不法之徒以虛假的銀行文件及轉帳，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」，警方昨日（16日）拘捕6名男女，包括4名公司董事，涉及貸款2000萬元。據了解，當中包括媒體Channel C的母公司。

港男為10萬元赴比利時運毒 台灣轉機被搜出15公斤氯胺酮

台灣警政署刑事局周三（16日）開記者會公布，今年1月接獲比利時海關通報，獲悉一名香港男子企圖從比利時偷運俗稱K仔的氯胺酮至澳門，局方趁他在台灣轉機時逮捕，從行李箱內發現15.11公斤氯胺酮，市價約3,000萬元新台幣（約717萬港元）。

詐騙｜去年15%網購騙案涉演唱會 失1800萬 警料將因啟德園增加

詐騙案件數量仍然高企，2024年接獲11,559宗網購騙案報案，按年上升近三成；損失金額達3.56億元，按年上升1.66億元。當中有15%案件與演唱會有關，歌迷損失金額達1,800萬元。

警迫指有部份騙徒會以不同藉口拖延出演唱會或其他活動門票，令受害人去到舉行當日，方發現所購買的門票未能進場或所謂的賣家沒有發貨。啟德體育園未來將有很多演唱會和其他活動開始售票，警方料同類型騙案將會增加，騙徒會看準有粉絲未能購票，在網上訛稱有大量的內部門票可供選購，誘騙受害人中招。

對等關稅｜特朗普想重啟貿易談判？傳要滿足「3條件」北京才接受

《彭博資訊》引述知情消息報道，中國希望在與美國重啟貿易談判前，特朗普政府需先採取一系列行動，包括約束內閣成員對中發表的貶抑性言論，展現更多尊重。

新光戲院｜新光黃埔6月中開幕 部份影廳變「小紅館」可辦音樂會

在去年於泰國中部春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因浮誇可愛表情一度在網上爆紅，牠10日剛滿出生9個月，園方在社交平台發文慶祝，還貼出一張彈跳豬的「黑絲照」。