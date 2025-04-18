日本地震恐慌｜市民預算遊日4天買重保險　「而家嗱嗱臨去咗先」

今日（18日）是復活節長假期首日，不少港人選擇外遊。機場早上九時人頭湧湧，部份登機櫃位大排長龍。有赴日旅遊的市民預算花萬元購物，又說擔心未來或會發生地震，「所以而家嗱嗱臨去咗先」，今次亦購買保費較高的保險；也有人前赴泰國，查看在當地的物業有否受上月緬甸地震影響，希望趕及在期限前向保險公司申請索償。



復活節長假期首日(18日)，不少港人選擇外遊。機場人流明顯較平日多，自助辦理登機手續櫃位大排長龍。（黃浩謙攝）

復活節長假期首日(18日)，不少港人選擇外遊。機場辦理登機手續櫃位大排長龍。（黃浩謙攝）

黃氏一家四口今日啟程到日本福岡自駕遊，打算逗留6日，「連續幾日假期，想離開香港玩多啲。」黃太表示第一次到訪福岡，認為當地機場鄰近市區，十分便捷。

黃氏一家四口今日(18日)啟程到日本福岡自駕遊，打算逗留6日。(任葆穎攝）

日本政府地震調查委員會推斷，未來30年內再次發生南海海槽大地震機率高達八成，也有漫畫預言今年7月日本會發生地震。黃先生說略感擔心，故抵達酒店後會先了解逃生路線、遇上地震時如何應對等資訊，並會提高警覺。他又指，會視乎情況決定之後會否再往日本旅遊，「啲預言話係7月，會睇定啲先。」

何小姐與未婚夫將到日本東京旅遊，並會逗留4日，預計將花費一萬元購買衣物、結婚用品等。（任葆穎攝）

何小姐與未婚夫亦選擇到日本東京旅遊，會逗留4日，預計將花費一萬元購買衣物、結婚用品等。她說今年首度赴外地旅遊，上周才購買機票，因為「上個長假期（留在香港）好悶」。對於有傳日本年內或發生地震，她坦言略感擔心，「所以而家啦啦臨去咗先」，今次亦特地買了保障及保費較高的保險。她說今次旅程後未必會再赴日本旅遊，「可能過埋8月再睇吓點先。」

鄺先生及太太到泰國曼谷逗留4日。緬甸上月地震波及鄰近泰國，他們得知其當地物業的大廈懷疑出現裂縫，故趁復活節假到當地查看物業是否受損。（任葆穎攝）

鄺先生及太太則選擇到泰國曼谷逗留4日，因為緬甸上月地震波及鄰近泰國，他們得知其當地物業的大廈懷疑出現裂縫，故趁復活節假赴泰，查看物業是否受損，希望趕及在期限前向保險公司申請索償。鄺太坦言，擔心當地再受地震影響，不過因上月泰國並非主要地震帶，估計即使地震也不會太嚴重。她又說會順道旅遊，預計花費七至八千元。

復活節長假期首日(18日)，不少港人選擇外遊。機場離港大堂一早人頭湧湧。（黃浩謙攝）

復活節長假期首日(18日)，不少港人選擇外遊。機場離港大堂人頭湧湧。（黃浩謙攝）