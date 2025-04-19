反駁控煙加辣會令旅客減　湯齊修稱港靠景點吸客　非周街吞雲吐霧

政府去年提出「控煙十招」，包括禁售非薄荷煙類加味煙、擴大吸煙區等，外界料今年4月將草案提交立法會審議，最快明年起分階段實施。 有立法會議員稱措施會影響旅客來港意欲，香港吸煙與健康委員會主席湯修齊今早（19日）在電台節目中表示，不擔心旅客因控煙而減少來港意欲，因為香港的旅遊設施足夠而且吸引，不是「周街吞雲吐霧就可以吸引遊客」。



他又指有50%中、小學生會吸入二、三手煙，影響他們腦部發展「其實會蠢咗」，可見禁煙的重要。他又認為香港絕對有條件成為「無煙香港」。



政府近年大力推動禁煙政策，包括加煙草稅及立法審議禁止電子煙及加熱煙。(資料圖片)

湯修齊指有91%港人不吸煙，因此反控煙的其實應該是9%的煙民，「好同情佢哋」，亦希望幫他們戒煙。而另一些反控煙的就是利用煙草謀利的人，如煙草商、零售商等，他說明白他們要營業，但「賺錢要有道德」，不想香港變得「烏煙瘴氣」。他又認為外國旅客並不會因為香港的控煙措施而不來旅遊，因為他曾接觸過一些外國人，他們來港主要為經商，亦有人受香港旅遊設施，如主題樂園吸引。

稱港控煙措施較其他國家落後 泰國已禁水煙

湯修齊續說「控煙十招」其實已比其他國家落後，如新加坡已有設大範圍室外禁煙區，泰國則更嚴格，在2024年已禁水煙，如車輛內或室內有18歲或以下兒童，其他人便不可吸煙；加拿大也在2018年禁了加味煙。而且他沒有聽說過有人因此而不去泰國等地，可見禁煙並不影響人去其他國家旅遊的意欲，而不是「周街吞雲吐霧就可以吸引遊客」。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊2024年出席「無煙跑服日」時表示，政府可考慮擴大禁煙區至所有公共交通等候處、望政府能禁止「火車頭」行為。（資料圖片/歐嘉樂攝）

他又指，2021年香港大學曾研究過，有1.4萬名煙民因知道「控煙十招」即將推出而提早戒煙；而有50%中、小學生都會吸入二、三手煙，這個年紀正值發育時期，而二、三手煙會影響腦部發展，湯修齊指如經常吸入「其實會蠢咗」，因此要向家長宣布吸煙禍害。

引研究稱五成小學生吸二、三手煙 可影響腦部發育

他指，而該50%中小學生中，有百分之30是在家中吸入二手煙，部份是受父母影響，亦有部份因為鄰居是煙民。湯修齊指現時暫時沒有沒有法例規管室內吸煙，但香港可學習外國做法，禁止公屋居民吸煙，可先設「無煙層」，再將範圍逐步擴大至整幢樓宇，甚至社區。

對於政府今次推「控煙十招」，湯修齊表示歡迎「十招齊發」，因為以往政府都是「逐招出」，每條條例都要拖兩、三年才通過，今次做法可給予港人信心，亦展現了政府禁煙的決心。不過有部份措施會分階段進行，如禁加味煙等，他指會繼續倡議縮短寬限期，亦會促請政府盡快執行禁電子煙機等。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

湯修齊稱明白政府會有寬限，但現時有公共醫療系統「爆煲」的憂慮，他每次與其他醫生看見有病人因吸煙而患病「都好心痛」，因此絕不可以繼續任由市民吸煙，最終由公共醫療系統「埋單」。

倡全面禁電子煙

他又說電子煙的興起是對控煙的極大挑戰，而電子煙機外型令人難以辨別，同時方便了年青人接觸新興毒品「太空油」，政府現時仍維持「禁賣不禁食」的做法並不理想，應該整體禁止，因為電子煙機「唔會為社會帶嚟好處，只有壞處」。