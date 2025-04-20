復活節｜元朗商場少過前幾年　北上居民：香港商場不及內地多元化

今日（20日）是復活節長假第三日，不少外遊港人仍未回港。位於元朗商場的形點，下午人流尚算暢旺，各餐廳有不少人入座，不過零售商戶則較少人光顧。



有區內居民認為，北上熱潮下，香港的商場人流不及往年，節日佈置亦較以前少，欠缺節日氣氛。有到珠海玩了兩日的居民認為，內地的商場有更多元化的活動，例如有樂園、打機舖等，比較熱鬧，相反香港則以購物及餐飲為主。



4月20日是復活節長假第三日，元朗商場形點下午人流尚算暢旺。（周令知攝）

4月20日是復活節長假第三日，元朗商場形點下午人流尚算暢旺。（周令知攝）

4月20日是復活節長假第三日，元朗商場形點下午人流尚算暢旺。（周令知攝）

商場中庭設大型打卡裝置，不過打卡市民不多，商場亦未見有復活節主題的裝飾，節日氣氛不算濃厚。

元朗居民江小姐今日帶小朋友到形點用膳，她指今年商場的人流比前幾年減少，「唔使點等位，好快就可以坐低食飯，印象中以前都要等下。」

4月20日是復活節長假第三日，元朗商場形點下午人流尚算暢旺，有人有所斬獲。（周令知攝）

4月20日是復活節長假第三日，元朗商場形點下午人流尚算暢旺，有人坐卡來稍為休息一下。（周令知攝）

小朋友需上興趣班無法外遊 否則也會北上

元朗居民黃小姐今帶同小朋友逛商場，她指近年許多香港市民均北上消費，商場人流較往年少，節日裝飾亦隨之減少，未能感受到復活節氣氛。

黃小姐表示，由於小朋友需上興趣班，無法外遊，否則她亦會北上度過假期。她認為內地性價比較高，商場亦有更多娛樂選擇，例如有很多適合小朋友玩的市內遊樂場等，故能吸引港人。

黃小姐指由於小朋友要上興趣班，故沒有外遊，否則會選擇北上。（周令知攝）

復活節會留港逛街食飯 支持本地商戶

元朗居民陳先生今帶同小朋友逛商場，他指復活節會留港逛街、食飯，從而支持本地商戶，每日會花費約500元。

他認為香港商戶的性價比與內地商戶相差甚遠，故許多港人均北上消費。他指如商場增添節日打卡裝飾、增節日氣氛，或有助吸引人流，惟今年未在形點見到節日主題的佈置，「今年氣氛相對少咗，佢呢個佈置係好多個月之前已經有，一直用到依家。」

陳先生指會留港消費，支持本地商戶。（周令知攝）

上珠海遊玩了兩日 家長：內地商場有更多元化活動

元朗居民曹小姐假期期間與小朋友到珠海遊玩了兩日，昨日才回港。她形容內地的商場有更多元化的活動，例如有樂園、打機舖等，比較熱鬧；相反香港則以購物及餐飲為主，加上內地性價比更高，故許多港人均選擇北上。

曹小姐在假期期間與小朋友到珠海遊玩，昨日才回港。（周令知攝）