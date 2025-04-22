今日新聞8分鐘｜巴士迷擋車兼罵車長｜教宗方濟各死前聖母像流淚

青衣航運路客貨車直撞吊臂車 司機被困1小時後由消防救出送院

青衣發生交通意外。今日（22日）上午8時34分，一架客貨車沿青衣航運路行駛，至中國招商局物流中心對開，直撼前方一架大型吊臂車。客貨車車頭毀爛，擋風玻璃碎裂，63歲姓梁的男司機受傷被困車內。大批消防員在場營救，其間醫院派出的流動醫療隊從旁協助，約1小時將司機救出，他腳部受傷，清醒被送到瑪嘉烈醫院治理。

東涌道巴士陷火海濃煙捲半空 近石門甲實施單線雙程行車

今日（22日）上午11時27分，大嶼山東涌道近石門甲一部11號線嶼巴，行駛途中懷疑因引擎過熱，導致車尾冒煙及噴出火花。據報，車上所有乘客均已落車。網上圖片可見，涉事巴士冒出大量濃煙，眼前的路面也看不清；其後火勢越燒越猛烈，大半部巴士陷入烈火中。消防員到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於12時14分將火救熄，惟巴士已燒成廢鐵，只剩車架。

長沙灣平治避查撞兩車 警拘兩男 31歲司機被控狂亂駕駛等3罪

長沙灣上周四（17日）一架平治私家車，在深盛路8號對開遇警截查，惟司機拒絕合作，其後更撞向兩輛私家車後逃去。事件中釀成2人受傷。警方經調查於上周六（19日）下午在青衣區，拘捕姓鍾（31歲）司機及一名姓方（30歲）男子，涉嫌狂亂駕駛、阻礙警務人員執行職務、偽造文件、藏有攻擊性武器、管有他人身份證及盜竊。司機另涉嫌無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。

鍾男已被暫控一項狂亂駕駛罪、一項阻礙警務人員執行職務罪及一項偽造文件罪，案件將於星期五（25日）早上在西九龍裁判法院提堂。至於方男則獲准保釋候查，將於5月中旬向警方報到。

有片│小西灣巴士迷為影相阻九巴開出 瘋狂「爆粗」辱罵車長報警

巴士迷追拍巴士的激進行為，屢為人詬病。繼早前將軍澳大批巴士迷衝馬路拍攝而驚動警方後，今午（21日）網上又瘋傳影片，可見一輛九巴從小西灣藍灣半島巴士總站駛出時，遭數名攜有專業相機的疑似巴士迷阻攔。有人對車長瘋狂「爆粗」辱罵，呼喝「夠膽你就泊喺度」、「打你呀」；亦有一名少年「人肉擋車」站在車頭前；車長最終報警。

警方表示，今午4時05分接獲一名姓陳（36歲）巴士男車長報案，指多名男子阻礙巴士，不准其離去，聲稱要與巴士拍照。警員接報到場後，涉事人等已經離去。據了解，該巴士為118號線。

教宗方濟各離世｜聖母像竟在流淚！網絡瘋傳教宗死前一天異象

每日星報報導，天主教宗方濟各於當地時間4月21日辭世前幾天，哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）舉行復活節系列紀念活動時，信眾聲稱目睹一尊聖母像「流淚」的奇蹟，畫面被拍下分享到社群後引發熱議。

持999張$5億偽鈔到旺角銀行「天價」開戶 職員報警拘3內地男女

旺角3男女圖以「天價」偽鈔開戶被捕。今日（22日）上午11時15分，據報2男1女前往彌敦道617至623號一間銀行分行開戶口，期間卻展示一疊不常見、每張面值高達5億元的鈔票。職員懷疑有人使用偽鈔，報警求助。

警員趕抵調查後，在其中一名72歲涉案內地男身上，檢獲999張面值均為5億元的懷疑假鈔。他與同行另兩名分別姓盧（75歲）及姓李（65歲）內地男女，同涉「行使偽製紙幣」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。

交通錄影執法首日 中環兩處違泊改善 老闆車司機：轉安全地泊車

警方今日（22日）起利用運輸署現有的「交通管制及監察系統」和閉路電視系統，在港島區4個交通違例黑點試行錄影執法，4試點涵蓋中上環及灣仔交通黑點，約下午1時，中環兩試點違泊問題有改善，其中雪廠街更不見有違泊車輛。

不過，距離執法點不遠的無劃線路段及銀行街不准泊車區域仍有大量私家車停泊。有泊於無劃線區域的司機表示，知悉畢打街等地錄影執法，已轉更安全的地方停泊等候老闆，避免罰款。他直言，雖然罰款由老闆繳交，但若被抄牌太多次，老闆或有微言。

有片｜北京男地鐵辱罵民工像乞丐 女子挺身而出：我願意跟他挨着

綜合內媒報道，近日北京地鐵5號線上，一男子因嫌棄旁邊乘客衣服沾灰，不停辱罵鄰座乘客。一名女乘客出面制止，並稱：「我願意跟他挨着。」北京警方4月19日通報，涉事男子多次辱罵乘客，擾亂乘車秩序，已被行政拘留。

01直擊｜順豐豐翼無人機創智慧物流新模式：送件到長洲最快24分鐘

作為新興產業，低空經濟正在重塑城市發展格局。2024年施政報告中，香港特區政府首次提出發展低空經濟的策略性規劃，計劃開拓1000米以下的空域經濟活動，為香港經濟注入新動力。作為香港首批低空經濟「監管沙盒」試點企業，順豐速運（香港）有限公司（下稱「順豐香港」）宣布，將聯手順豐集團旗下豐翼科技（深圳）有限公司（下稱「豐翼」）構建「離島—北部都會區—大灣區」三階段低空物流網絡，全面提升香港智慧物流效能。

周二（15日），《香港01》在深圳走訪順豐前海總部大廈、參觀無人機運營場地—豐翼寶安低空智慧物流運營中心，以及到寶安區中心血站參觀醫療運送案例。順豐方面表示，憑藉國家政策支持以及過去十年在內地的物流無人機營運經驗，順豐計劃在首階段試飛計劃中，以醫療緊急配送為切入點，實現「離島—市區24分鐘極速派送」。