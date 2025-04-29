47人案．有片｜譚文豪出獄　清晨多輛拉上窗簾七人車駛離赤柱監獄

47人民主派初選案中，串謀顛覆國家政權罪成、判監4年2個月的前公民黨立法會議員譚文豪，今日（29日）在赤柱監獄獲釋。清晨約5時45分，在譚文豪及前黨友郭家麒服刑的赤柱監獄，四輛早前駛入赤柱監獄的七人車駛出赤柱監獄，車上乘客位的車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信有包括接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。



譚文豪原是國泰機師，2016年立法會選舉從梁家傑手上接棒成為九龍東議員，最終因全國人大DQ四名泛民，譚文豪未做滿一屆便與14名民主派總辭，因參與2020年民主派「35+」初選被捕。他還押三年半後，最終選擇認罪。



譚文豪求情時憶述當時不清楚「紅線」，為言行深感悔疚向中央政府和各界道歉，自願退出政壇，盼早日與一對雙胞胎團聚，追回相處時間。為外界所知的是譚文豪服刑期間，太太定期撰家書記錄子女生活，又隔牆向譚文豪承諾「老公，我一定會照顧好龍鳳B」，今天終一家團聚。



4月29日約清晨5時45 分，四輛早前已駛入赤柱監獄的七人車駛出，車窗拉上窗簾，未能看見車內情況，當中相信有包括接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。（任葆穎攝）

47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

4月29日約清晨5時45 分，四輛早前駛入赤柱監獄的七人車駛出赤柱監獄，車上乘客位車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信包括有接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。（盧翊銘攝）

4月29日約清晨5時45 分，四輛早前駛入赤柱監獄的七人車駛出赤柱監獄，車上乘客位車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信包括有接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。（盧翊銘攝）

4月29日約清晨5時45 分，四輛早前駛入赤柱監獄的七人車駛出赤柱監獄，車上乘客位車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信包括有接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。（盧翊銘攝）

4月29日約清晨5時45 分，四輛早前駛入赤柱監獄的七人車駛出赤柱監獄，車上乘客位車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信包括有接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。（盧翊銘攝）

赤柱監獄外，今日凌晨起已有傳媒到場在監獄外守候，亦有警車戒備。（盧翊銘攝）

民主派47人初選案，最終45人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，去年被判囚四年兩個月至十年。由於大部分人已還柙多時，今年先後會有多名被告獲釋。今日（29日）率先刑滿出獄的四人，分別是前新民主同盟立法會議員范國威、前公民黨議員毛孟靜、郭家麒、譚文豪，他們均被判囚4年2個月。

赤柱監獄外，今日凌晨起已有傳媒到場在監獄外守候，亦有警車戒備。至清晨約4時半，4輛私家車駛入赤柱監獄範圍。至5時45分左右，一輛黑色七人車先駛出，隨着再有多部七人車駛出，車上乘客位車窗均拉上窗簾，未能看見車內人情況，當中相信包括有接載譚文豪、郭家麒離開監獄的車輛。

2021年3月6日，因民主派初選案被捕譚文豪、郭家麒，登山囚車離開荔枝角收押所，上庭應訊。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

育有一對龍鳳胎 盼早日與家庭團聚

譚文豪早於2021年1月6日被捕，翌月被拒保釋，還柙三年半後才判刑。他在獄中成為基督徒，修讀會計和企業管理課程，名列前茅，提到希望裝備自己可以彌補過失、尋找新職涯，渴望和母親、妻子、雙胞胎早日團聚。

譚文豪的龍鳳胎子女。（資料圖片 / 譚文豪提供）

還柙期間，其妻子以「大氣層內的龍鳳 B」為名開設Patreon，以家書形式記錄一對龍鳳胎的生活。

太太形容子女乖巧，自覺做功課，「唔使我勞氣」。雖然一對子女與譚文豪暫時分離，但太太向譚文豪承諾，「老公，我一定會照顧好龍鳳B。」

譚文豪自2001年起至2019年，一直擔任國泰航空機師。圖為2018年接受訪問，分享機師入行途徑。（資料圖片 / 林若勤攝）

出身基層任職民航機師

1975年在香港出生的譚文豪，現時49歲，1999年在澳洲學習駕駛飛機，2001年起加入國泰航空任職民航機師，直至2019年辭職。

出身基層家庭的譚文豪，父親是的士司機，及後憑努力當上飛機師，曾提到從未想過做激進政客，只想回饋社會，不求個人名利。

2016年9月立法會選舉，譚文豪成功從梁家傑手中接棒，在九龍東直選中勝選。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

投身政治加入公民黨 2016年終當選

2007年起譚文豪投身政治，參與區議會選舉但落選，2010年加入公民黨，2013年無綫電視播出劇集《衝上雲霄II》，他開設「衝上雲霄專業版」社交網站專頁，分享航空知識，開始為人熟悉。

譚文豪曾多次代表公民黨參選區議會或立法會，終於在2016年立法會選舉，從梁家傑手上接棒勝選，成為九龍東議員。

2019年8月，反修例示威衝突持續，大批市民在機場集會抗議。圖為當年8年，譚文豪辭去國泰機師前，在機場接受訪問。（資料圖片 / 羅君豪攝）

2019年辭機師 2020年隨民主派總辭立法會

2019年8月，反修例示威衝突持續，譚文豪表示為保護國泰航空公司不再遭受無理攻擊，決定辭去擔任18年的機師一職。

到2020年11月，譚文豪因為全國人大常委會撤銷黨友楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌的立法會議員資格，與其餘14名民主派立法會議員總辭。

2020年6月，譚文豪在街站宣傳2020年民主派「35+」初選。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

辭任立法會議員後開茶餐廳 營運約三年結業

跟隨民主派總辭後一個月，譚文豪與黨友在旺角開設茶餐廳「一日三餐」，直至2023年9月30日結業。

辭任立法會議員兩個月後，譚文豪涉參與2020年民主派「35+」初選被捕，一直被拒保釋的他選擇認罪。

2020年12月19日，譚文豪與黨友在旺角開設的「一日三餐」茶餐廳開業。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

求情向中央道歉 憶述如知犯法不會參加初選

他求情時指，2021年7月自願與警方錄影會面，並在會面中招認，稱若知道民主派初選犯法，他「絕對唔會參加初選」，形容當時不知道什麼是「紅線」，強調不是無視法律，公民黨曾於國安法生效前，開會討論如何應對，顯示是想避免違法。他又為過去的言行深感悔疚，向香港各界和中央政府真誠道歉。

譚文豪自被捕三個月後，已呼籲公民黨解散。（資料圖片 / 夏家朗攝）

退出公民黨後發信呼籲解散

譚文豪自被捕三個月後，已呼籲公民黨解散，聯同楊岳橋、郭家麒、李予信向前黨友發聯署信，指公民黨在立法會層面已再無參政空間，形容當時身處區議會的黨友都很可能面臨同樣命運，直言「寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。」最終，2023年12月公民黨臨時執委會總辭，通過清盤解散，2024年3月正式解散，結束18年歷史。