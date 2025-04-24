天文台預報｜低壓槽影響明日狂風雷暴 周六風勢大有驟雨氣温稍降
撰文：陶嘉心
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一股偏南氣流正影響華南沿岸。同時，一道低壓槽正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（4月24日）大致多雲。日間部份時間有陽光及炎熱。稍後有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。吹和緩偏南風。
天文台展望，明日(25日)至星期六初時間中有驟雨及幾陣雷暴。明晚轉吹東風，周末期間風勢較大，天氣稍涼。下周初仍有幾陣驟雨。
▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼
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偏東氣流下周初緩和 沿岸有驟雨
天文台指出，受一道低壓槽影響，明日華南沿岸間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。同時，一股偏東氣流會在明晚逐漸影響廣東沿岸，並會在周末期間稍為增強，該區風勢較大及有幾陣驟雨，氣溫稍為下降。預料偏東氣流會在下周初緩和，沿岸地區仍有幾陣驟雨。
▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼
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▼天文台九天天氣預報▼
周末氣溫稍降至23度 勞動節有一兩陣驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（25日）至下周一(27日）均多雲、有驟雨。明日有幾陣狂風雷暴。最高氣温27度、最低24度。明晚吹東至東北風4級。周六(26日) 吹東風4至5級，離岸及高地間中6 級。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。氣温稍跌至介乎23至26度。
周日(27日) 及下周一(28日) 仍有驟雨，周日日間部分時間天色明朗，氣温上升至24至27度。下周一日間短暫時間有陽光，氣温升至25至29度。
下周二(29日)及下周三(30 日) 均部份時間有陽光。氣温料介乎24至29度。
下周四(5月1日)黃金周假期開始至下周六(5月3日)，天文台預測日間短暫時間或部份時間有陽光。下周四有一兩陣驟雨，與下周五(5月2日)大致多雲，氣温均介乎24至28度。 下周六料介乎24至29度。
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