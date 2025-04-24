金價高位｜準新人結婚租金器代買趨增　7萬元金豬牌2000元可租3日

近期金價高企，本地金價更一度突破每両逾3萬元，新娘若要穿戴滿手龍鳳鐲及金器風光出嫁，花費不菲，有珠寶公司提供金飾租賃服務，市價逾70,000元的金豬牌，3日租價只需約2,000元，需另付按金。該公司稱，近期收到新人租金器的查詢，較平日增加至少20%至30%，估計與金價高企及市民消費觀改變有關。



鄧淑恩在2009年創立美意珠寶，提供金飾租賃服務。（盧翊銘攝）

Hody在2009年創立美意珠寶，提供金飾租賃服務。（盧翊銘攝）

Hody在2009年創立美意珠寶，提供金飾租賃服務。（盧翊銘攝）

「美意珠寶」由鄧淑恩Hody於2009年開辦，提供金器、珍珠及鑽石飾物租賃服務。Hody指，她結婚時同樣要面對買金器的問題，但她認為金器只戴一晚，平時甚少佩戴，不如將購買金器的錢用來購買其他更喜歡的東西，如鑽石名錶或為置業儲首期等，遂萌生創辦租賃金器生意的念頭。準新人如想租金器，需在挑選款式之後確定租借日期，並繳付費用和按金。按金為飾金的價錢乘以金重，可用現金、信用卡及本票支付，交還金器後則可取回。

近月金價不斷上漲，今日（24日）的足金飾品金價高達約每兩約37000元。（盧翊銘攝）

熱門7萬元金豬牌僅$2,000可租到 新郎金戒指租金僅$400

近月金價不斷上漲，購買及租賃，價錢可相差數十倍。Hody舉例，根據今日的金價，店內一款較熱門的2両金豬牌光是淨金價已達超過7萬元，相反，租借3日的費用則只需不足2,000元；另一個市價超過10,000元的男士金戒，則需不足400元已可租借。

金價高企增30%租金器查詢

Hody指，留意到最近到多了至少20%至30%有關金器租賃的查詢，市民的問題亦比以前更加深入，包括如何選擇、搭配金飾等；亦有愈來愈多長輩、準奶奶等都認同租賃金器，反映市場對都其的認識及接受度愈來愈高。她又指，近年市民消費觀念已經改變，比起購買四飾金作承傳或保值，或更傾向購買耳環、戒指等更輕巧的飾物，至於龍鳳鐲等則選擇租借。

Hody舉例，店內一款較熱門的2両金豬牌，光是淨金價已達超過7萬元，相反租借3日則只需不足2,000元。（盧翊銘攝）

金價不斷上升，愈來愈多買賣金飾的店鋪亦開拓租賃服務。Hody指對金器租賃的前景感到樂觀，她希望該服務更加大眾化，讓市民有多一個選擇。她並指，不會因金價上漲而調整費用，希望維持相同價格，吸引更多顧客。