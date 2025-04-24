大專獎學金頒獎禮｜手球運動員做兩份兼職　冀成體育老師鼓勵學生

香港政府獎學基金、自資專上教育基金的獎學金頒獎禮今日（24日）在會展舉行，今年得獎學生逾6,400人。



其中獲「才藝發展獎學金」的李順強是一名手球運動員，平時除了要兼顧學業和訓練，亦做售貨員及小學手球教練兩份兼職．每周工作3至4日，賺取一些收入。他指因經濟不景亦影響工作日數及收入，這一萬元獎學金能幫補生活，讓他在緊密行程之中，有多一點休息時間。



李順強指，小時候為人較膽小、缺乏自信心，但小學時體育老師帶領他學習手球之後，找到一技之長，因此希望也能成為一名體育老師。（周令知攝）

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今年自資專上教育基金向4,399名學生發獎學金。其中「才藝發展獎學金」為1萬元，表揚學業成績優異兼在非學術領域有過人成就與才華的學生。

陳沁儀（左）及李順強（右）分別獲「才藝發展獎學金」及「展毅表現獎」。（周令知攝）

小學時由體育老師帶領接觸手球 膽小子變得有自信心

其中一名得獎者李順強現就讀中大專業進修學院的康樂及休閒事務管理高級文憑，同時是一名手球運動員。他去年12月曾作為U20手球隊隊員到新加坡作賽，未來希望加入「大港隊」，並正打算參加選拔。

他小時候為人較膽小、缺乏自信心，但小學時由體育老師帶領，初次接觸手球後，得着鼓勵，找到一技之長。因此，他希望日後成為一名體育老師，下學年亦將修讀中大的健康與體育運動科學教育學士課程。

每周做兩份兼職3至4日 經濟不景影響收入

李順強說，平時行程緊密，因要兼顧學業和訓練，並且做售貨員及小學手球教練兩份兼職，以賺取生活費、運動用品開支等，每周工作3至4日。他形容這筆獎學金頗重要，因經濟不景亦影響工作日數及收入，現可暫時放鬆一點，有多些休息時間。

陳沁儀指，曾遭遇校園欺凌十年，希望從事精神健康方面工作。（周令知攝）

基金亦設有「展毅表現獎」，獎金15,000元，以嘉許值得讚揚而有特殊教育需要的專上學生。其中一名獲獎者陳沁儀就讀聖方濟各大學的社會科學學士課程，她曾遭遇校園欺凌長達十年，並患上情緒病，因此希望從事精神健康方面工作，並以自身經歷，幫助同受精神困擾的人。