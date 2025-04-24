一帶一路獎學金｜多米尼加浸大生獲資助全額學費：有資助才可來港

香港政府獎學基金、自資專上教育基金的獎學金頒獎禮今日（24日）在會展舉行，其中「一帶一路獎學金」有150名得獎者，獲全額學費資助。



在浸會大學修讀社會工作學系的加勒比海島國多米尼加的女生，家境不富裕，但因為這筆獎學金，得到出國來港升學機會，「沒有財政幫助，我便不能離開我的國家。」



蔡若蓮指，今年「一帶一路獎學金」得獎學生來自31個國家，會繼續以不同措施增加他們留港發展的意欲。（周令知攝）

蔡若蓮：一帶一路獎學金累計超過680名學生受惠

今年香港政府獎學基金有2,036個得獎者，當中1,222人是本地生，814人是非本地生。教育局長蔡若蓮在頒獎禮致辭時表示，成立獎學金的其中一個目的，是吸引更多優秀的非本地生來港讀書。她指該獎及自資專上教育基金成立以來，累計有11.3萬名得獎者，及發出24億元獎學金。

政府於2016/17學年起，增設「一帶一路獎學金」，全額資助他們的學費，蔡若蓮指至今有來自49個國家、超過680名得獎者。而自2024/25學年，該獎名額增加至150人，她表示，今年得獎學生來自31個國家，會繼續以不同措施增加他們留港發展的意欲。

來自多米尼加的Marcelle Karina LAMARCHE VALENZUELA表示，自己家境並不富裕，因為這筆獎學金，才有出國升學的機會。（周令知攝）

多米尼加得獎學生Marcelle：美加、歐洲等大學經濟援助較少

來自多米尼加的Marcelle Karina LAMARCHE VALENZUELA現為浸會大學社會工作本科一年級生。她的家境並不富裕，只有母親工作一個收入來源，除了香港，亦曾申請報讀美國、加拿大、歐洲等大學，但提供的經濟援助不多，因為香港的這筆獎學金，才有出國升學的機會。

她續道，大學舉辦很多課外活動，包括做壽司、跳舞、中國書法等，不過有時活動是分別為不同地方的學生而設，因此較難融入本地文化，希望能打破同溫層。

對於未來方向，她指精神健康是她有熱誠的範疇，有志服務年輕群體。

來自土耳其的Yavuz Selim BASER說，來港讀書最大困難是住宿，因大學只提供了第一年的宿位，正張羅下學年的住宿。（周令知攝）

土耳其得獎學生Yavuz：最大困難是住宿 需張羅下學年住宿

來自土耳其的Yavuz Selim BASER在理工大學就讀電機工程學，他認為該課程較為實務性，不只是教授理論，因此選擇來港讀書。他指，目前面對的最大困難是住宿，因大學只提供了第一年的宿位，故要自己張羅下學年的住宿。

他說會考慮留港發展，舉例指除了工作，繼續攻讀研究生課程會是其中一個選項。他又說，香港大部分公司都使用中英雙語，相信工作問題不大，唯一會影響與同事和朋友的日常溝通，故會學習普通話。